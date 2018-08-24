〈北部〉國道客運宜蘭直達桃機11/19上路 首月半價

2018-08-24

陳歐珀與官員共同宣布

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕立委陳歐珀昨與交通部到礁溪轉運站履勘，並共同宣布，宜蘭國道客運直達桃園機場路線將於十一月十九日上路，由統聯客運取得經營權，一天往返共六十班次。陳歐珀說，營運後第一個月，宜蘭縣民可享搭乘半價優惠，統聯也承諾招募二十名宜蘭縣籍司機，投入營運路線。

交通部七月十八日核定統聯客運取得宜蘭至桃園機場國道經營路權，並給予六個月籌備期，原訂明年一月中旬才能營運。經陳歐珀與交通部、統聯協調，希望能提早上路營運；陳歐珀昨到礁溪轉運站履勘，並邀桃園縣籍立委鄭寶清、交通部次長祁文中等人與會，宣布十一月十九日就可上路。

只需1.5小時 出國更方便

目前從宜蘭到桃園機場，搭乘國道客運得到台北轉運站轉乘機場捷運，如果未塞車，單趟車程約需三個小時。宜蘭國道客運直達機場上路後，只需一個半小時就可到達，節省一半時間；票價從兩百元（礁溪轉運站出發）到兩百八十元（羅東轉運站出發）不等。

陳歐珀說，宜蘭直達桃機國道客運路線營運後，縣民出國旅行將會更方便，也有助於為宜蘭縣帶來觀光人潮，振興觀光產業，路線營運首月，縣民憑身分證可享搭乘半價優惠，統聯也承諾招募二十名宜蘭縣籍司機，希望增加就業機會，藉此造福鄉親。

業者估旅客增2至3倍

祁文中指出，宜蘭縣好山好水，要提升觀光產業，聯外交通非常重要，台北、宜蘭運輸的國道客運，路線與班次近年不斷增加，打造北北基宜共同生活圈，宜蘭直達桃機路線通車，對國際觀光更有幫助。

宜蘭縣觀光協會理事長王文新說，這條路線宜蘭觀光產業爭取十年，希望提升縣內國際觀光實力，感謝各界協助爭取，通車後，國外來宜蘭的自由行旅客，預期會有兩至三倍成長。