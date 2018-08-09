〈北部〉竹市消防博物館 獲指定市定古蹟

2018-08-09

新竹市第33處市定古蹟

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市古蹟、歷史建築、聚落及遺址、文化景觀審議委員會議經委員現勘及審議後，決議將「新竹市消防博物館」指定為市定古蹟，成為新竹市第三十三處市定古蹟。

市長林智堅說，上任以來已新增十八處古蹟歷史建築，加上五處國定古蹟，目前竹市共計有三十八處古蹟與二十三處歷史建築。

文化局文化資產科長林曉華表示，消防博物館是一九三六年由新竹州營繕課所興建，建物包括六層樓高的瞭望鐘樓和二層樓高的辦公室；直到一九三七年完工，做為消防救災用，是當時全新竹市區最高的建築。

日治時期 竹市最高建築

林曉華表示，只要站在建物頂樓，就可一覽竹市全貌，以利掌握火災發生位置與情況，並借由設置於牆內的傳聲筒，將火災資訊立即告知一樓值勤人員，以掌握最佳契機執行行動滅火。

審議中委員現勘認為「新竹市消防博物館」為日治時期消防設施，見證竹市街消防系統的發展歷史，高塔瞭望設施、現代設計造型、以及立面貼面磚裝飾皆具特色。

六樓高消防鐘樓 具稀少性

而新竹市消防系統的發展歷史 為日治時期公共設施的表徵，消防鐘樓為六層樓高的建築，可一覽當時竹市便於掌握火災發生處理位置，建物具稀少性，因此一致決議將「新竹市消防博物館」指定為市定古蹟。

林曉華表示，目前「新竹市消防博物館」現況保存良好，除作為消防博物館使用外，也為消防分隊使用，具教育推廣功能，已能積極活化再利用。

之後將透過公告及宣導，讓民眾對轄內市定古蹟有更多的瞭解，並積極爭取經費，加強文化資產的保存維護。