〈北部〉竹南鎮代出國考察報告 連錯字都一樣

2018-08-04

考察綠美化 五人去不同國家地區

〔記者蔡政珉、鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮五名鎮民代表，分別去不同國家或地區考察，但五人的考察報告內容，被鎮民發現竟極度雷同，只有地名有改變，甚至還出現錯同一個字的情形，引人懷疑根本是互抄心得，也質疑到底有無認真考察。竹南鎮民代表會主席方進興昨為此向大眾致歉，並將建議往後可以不用編列相關預算，以免引起風波。

這五名代表為副主席李城、陳幸義、陳文鋒、何秀綿及林武宗；五人於去年、今年各自到日本、澳門、中國雲南、中國東北，中國山西考察，主題是考察綠美化。

五人內容幾乎雷同 僅地名不一樣

但五人在竹南鎮公所官網「代表出國報告」公告的考察報告內容，被鎮民發現極度雷同，只有地名改變，例如「消費市場能力突飛猛進足『勘』台灣借鏡」或「觀光產業規畫及規模程度非常壯觀，遠比我國政府對業界的協助，是我考察所得心得及建議。」 且還錯同一個字，勘應為「堪」。

被問為何內容一樣 有不答有不知

李城接到記者詢問電話，只說「我在開車！」隨即掛掉電話；陳幸義說，真的有認真考察，不知道為何心得會雷同；陳文鋒則說，考察回國後以口頭敘述心得，不清楚紙本報告竟會相似，他也不清楚別人的心得內容為何。至於何秀綿、林武宗電話則無人接聽，無法得知兩人回應。

代會主席方進興 代替向大眾道歉

方進興表示，鎮代會編列每位代表每年五萬元出國考察預算；他並未使用，但考慮社會觀感不佳，他願意代替同仁向大眾致歉。他強調，許多代表都有勤懇問政、發揮鎮代監督、反映民瘼職責，可能是代表會職員一時疏忽造成，他也不忍苛責。

民眾建議別編預算 代表自費考察

過去，台中市曾有市議員出國考察心得只寫「夭壽讚」，一度被罵翻，如今五名鎮代爆發考察心得疑似互抄事件，也引發鎮民痛批，既然花費公帑出國考察，就該善盡職責，回國後應該提出具體建議，然後在代表會提案，或與公所商討如何改善環境，結果心得基本上一模一樣，說沒有互相抄襲老百姓很難相信。

有鎮民揶揄，竹南地區常有臭味難以解決，既然鎮代以考察綠美化為名，年底選舉將屆，可以提出如何綠化環境讓空氣更清新，相信選民都很期待。也有人直說，以後別編列相關預算，這麼愛綠美化可以自掏腰包去考察、欣賞。