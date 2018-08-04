〈中部〉嘉市長選戰 2女將拚場 涂深入鄰里聽民意

2018-08-04

〔記者丁偉杰、陳璟民／嘉市報導〕年底嘉義市長選舉逼近，退出國民黨以無黨籍投入選戰的市議長蕭淑麗昨晚率先成立競選總部，宣稱二萬人湧入造勢大會，喊出「拚經濟改變新嘉義」，她雖無政黨奧援，但「民主聖地」市民選人不選黨；同一時間，國民黨市長參選人、前市長黃敏惠成立以嘉義青商會為發起骨幹的青年後援會，兩位女將互別苗頭；尋求連任的民進黨市長涂醒哲白天做市政，晚上持續深入鄰里基層，傾聽民意。

蕭淑麗 競選總部成立

蕭淑麗在原白金漢宮婚宴會館成立競選總部並封街造勢，她由擔任競選總部榮譽主委蕭火綿授戰旗，前市議長蔡貴絲贈送象徵當選的包子（包中），蕭淑麗帶領八十個麗友會後援會幹部等人高喊「拚經濟，顧社福，活力旺嘉義」，現場旗海飄揚，凍蒜聲不絕於耳；耐斯集團副總裁陳鏡仁到場致意。

蕭淑麗說，近年嘉市人口嚴重流失，她若當選，將成立「青年暨工商發展處」，帶動產業發展，創造就業機會，找回嘉義孩子。

黃敏惠成立青年後援會

黃敏惠在青年後援會上提出「經濟5＋1，作伙愛嘉義」政見，宣示如能勝選，將打造嘉市為「西部走廊的消費新都心」，會場三百個座位座無虛席，與會的國民黨現任市議員、參選人，有傅大偉、譚國華、林雪峰及陳家平等人。

黃細數過去兩任九年市長的政績，如垂楊大橋通車、舉辦國際管樂節、開闢十五座公園等，批評現在嘉市民調吊車尾，她「敢夢，再車拚」，要建構嘉市為「西部走廊的消費新都心」，找回嘉市的光榮、繁榮。

對於「回鍋肉」之譏，黃敏惠引原已交棒的台積電董事長張忠謀在二○○八年金融海嘯後，回頭帶領公司再創高峰為例，強調「爛食材沒人要，好食材回鍋是有創意的，可接受考驗」。