〈台北都會〉蚵仔煎沒蚵仔 食材登錄平台鬧笑話

2018-07-31

搞烏龍 營養午餐主菜是滷蛋

〔記者周彥妤／台北報導〕夜市蚵仔煎竟沒蚵仔？小學營養午餐主菜是滷蛋、香腸？台北市議員何志偉昨指出，標榜食材履歷透明的「台北市食材登錄平台」，不但介面不友善，資訊更烏龍百出，除了蚵仔煎食材資訊原料不見蚵仔、將滷蛋、香腸誤植為主菜，甚至把奶皇包列為蔬菜類，著實鬧了大笑話。對此，衛生局、教育局表示，一個月內召開跨局處會議，共同研擬改善之道，方便民眾親近介面，並取得正確資訊。

何志偉昨於議會教育部門質詢指，台北市食材登錄平台未落實管理，錯誤資訊一籮筐，舉凡滷蛋、香腸誤植為小學生營養午餐主食、小學營養午餐完全沒肉類、有商品營養標示一片空白、蚵仔煎沒蚵仔，此外聖德斯科產品項目只有雞蛋，家樂福大白菜沒食材及包材資訊。何批評，平台資訊亂七八糟，根本不利民眾取得正確資訊，難道不是登載不實？

衛局教局︰共同研擬改善之道

北市府參議兼代衛生局食品藥物管理科長王明理受訪表示，台北市食材登錄平台旗下設置許多專區，有關小學生營養午餐相關資訊誤植，是來自「學校及幼兒園專區」，但該專區於二○一五年五月應教育部要求，統一回歸教育部主責，又獨立成「校園食材登錄平台」，據了解是委外交由資策會維護。

教育局長曾燦金也於議場提到，校園食材登錄平台是由教育部統一建置，目前仍在優化，但仍以各校自主管理，將會研究簡化流程及簡便操作方式，預計一個月內召開跨局處會議，共同研商再向中央建議。

至於蚵仔煎沒蚵仔，王明理說，這是來自「夜市專區」的資訊，主管機關為市場處，推測是委外維護的疏漏，會再加強與市場處督導聯繫。而聖德斯科產品項目只有雞蛋，王表示，業者於「超商熟食專區」響應自主登錄，並非公部門強制，故產品可能並無全面登錄。

而家樂福大白菜沒食材及包材資訊，王明理則說，該筆源自「賣場專區」，據查是廠商系統與公部門系統介接不成，導致批次匯入未成功。王明理強調，日後會再加強線上巡查，徹底解決系統問題，預定一個月內開會整合各專區，以完成改善。