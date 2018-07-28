〈台北都會〉微風運河改善延宕 新北市府：11月發包

2018-07-28

前瞻補助早核定 半年沒動靜

〔記者陳心瑜／新北報導〕二重疏洪道的微風運河是從事滑水、獨木舟及風浪板運動的好去處，但木樁護岸腐壞、水域活動設備年久失修，綠營民代昨天批評說，市府提出「微風運河水域運動改善計畫」，早在今年一月就獲得前瞻建設補助一億餘元，至今卻遲無動靜，罔顧民眾安全，行政效率也牛步化。高灘地工程管理處總工程司陳萬成解釋說，因為徵詢水上運動社團的意見花了一些時間，預計十一月發包，明年十一月完工。

木樁護岸腐朽 憂民眾落水

微風運河旁的木樁護岸、水域活動設備損壞，日前曾被民進黨新北市長參選人蘇貞昌抨擊，民進黨籍立委林淑芬、市議員陳啟能昨天到微風運河畔召開記者會，林淑芬指責說，市府提出的「微風運河水域運動改善計畫」總經費一．六九億元，中央已在今年一月核定補助六成、一億零一百四十萬元，經費核定半年了，市府仍遲未發包。

陳啟能也說，微風運河是民眾從事水上活動的好去處，去年更舉辦世大運賽事，但木樁護岸腐朽，導致民眾有失足落水之虞，水域活動設施也有多處老舊毀損，周邊的籃球、網球和足球場也應更新設施。

市府：廣徵社團意見耗時

陳萬成表示，因為廣徵新北市十多個水上運動社團的意見，花了比較久的時間，工程正在進行設計，預計今年九月完成，十一月發包，明年十一月完工。

陳萬成說，微風運河改善工程包括護岸整修、綠美化，木樁改為生態友善且安全的石塊緩坡護岸，並改善周邊照明、出入動線、拓寬環狀步道、規劃水域活動整備區、橋下服務空間動線，以及獨木舟、輕艇、滑板的體驗及訓練用艇設備更新，並將流動廁所改為景觀廁所。