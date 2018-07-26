〈北部〉《桃園》南平國民運動中心 7/31日起3週免費

2018-07-26

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園區南平國民運動中心硬體與設施已經完工，是桃園區第二座運動中心，由桃園區公所發包。市長鄭文燦昨天前往視察表示，位於桃園區公八公園的南平運動中心卅一日起試營運，依契約只有兩週試營運，經市府爭取加碼為三週，期間民眾可免費使用館內各項設施，還可體驗瑜伽等逾一百五十堂的運動課程，相關優惠可至南平運動中心官網查詢。

8/21至31日暫停服務 9/1正式開幕

體育局表示，南平運動中心從卅一日起至八月廿日試營運，不僅游泳池、體適能中心免費，報名參加有氧、瑜伽、飛輪、流行舞風、TRX懸吊訓練與拳擊等超過一百五十堂的運動課程也全部免費，八月廿一日至八月卅一日暫停服務、維修調整，九月一日正式開幕。

中壢國民運動中心 下月將試營運

鄭文燦表示，市府提出「十大國民運動中心、五大體育園區」計畫，首座桃園國民運動中心已經開幕，中壢國民運動中心預計於八月試營運，另蘆竹、八德、平鎮國民運動中心與大溪國小多功能運動中心正在施工，龜山、龍岡與觀音國民運動中心正加緊規劃。

桃園區長張世威指出，南平運動中心基地面積二二○七坪、總樓地板面積一四五○坪，為地上二層、地下二層多功能運動空間，設施包含飛輪室、韻律教室、體適能教室、游泳池、兒童池及SPA池，另有戶外活動空間、餐廳等休憩設施，可滿足各年齡層的需求。

張世威說，南平運動中心由陳章安建築師規劃設計，於二○一五年十一月動土，去年五月上樑，結合南崁溪步道，並利用彩色玻璃與陽光照射的角度呈現水鋼琴概念的現代建築，營運後收費將與桃園國民運動中心相同，游泳池全票一百元、體適能中心每小時五十元。

此外，南平運動中心販售游泳池月卡、體適能月卡，有效期限四十天、價格一千五百元，試營運期間購買還有各項折扣，九月一日正式營運後，每天上午八點至十點及平日下午二點至四點為「公益時段」，六十五歲以上銀髮族可免費使用游泳池、體適能中心。