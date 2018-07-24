〈台北都會〉噁！烏來溫泉業洗澡水 排入水源區

2018-07-24

議員現勘發現 業者還將糞污水排入南勢溪

〔記者郭安家、何玉華／綜合報導〕新北市烏來溫泉林立，其流經的南勢溪是大台北地區重要飲水來源，但台北市議員李慶元昨下午於台北市議會質詢指出，十天前現勘發現烏來橋下、老街旁的親水步道周遭，有業者將糞污水、溫泉洗澡水排入南勢溪，某豪華溫泉會館露天溫泉洗澡水也排入水源區，想到喝的是洗澡水就覺得很噁心！台北市自來水事業處坦言，有兩成業者未對廢水做初階處理，該區也未納入現有污水下水道系統，但台北水源特定區管理局副局長劉秀鳳說，三年來近百次稽查，都符合放流水標準。

自來水處、新北市：稽查都符合放流水標準

台北市自來水處長陳錦祥表示，水源區由台北水源特定區管理局及新北市環保局管理，經了解有八成業者已做溫泉水初階處理才進行排放，相關單位每季都有前往檢查，業者排放水都符合標準。但目前該處溫泉水確實未納入現有污水下水道系統，業者需做初階處理，達到流放標準後才能排放，會向台北水源特定區管理局提案處理此問題。

李慶元：想到喝的是洗澡水就覺得很噁心

但李慶元質疑，洗澡水排放感覺是符合標準，但一想到喝的是洗澡水，就感覺很噁心，他要求溫泉洗澡水要納入污水下水道系統處理，否則洗澡水還是排放到水源區，更何況還有兩成業者未做廢水初階處理。

李慶元表示，十幾年前曾到南勢溪水源區現勘，發現溫泉洗澡水、違章土雞城等餐飲業產生的糞污水，直接排入南勢溪，接著流到自來水淨水場取水口，變成大台北居民所喝的飲用水，影響大台北近五百萬人用水品質。

水源局：溫泉水經沉澱過濾後可直接排放

對此，劉秀鳳表示，環保署於二○○六年依溫泉法修正溫泉水排放標準，水源局也會同新北市政府輔導業者將家庭污水與溫泉泡湯水分流。目前家庭污水都已經完成接管納入污水下水道系統，業者的溫泉水經沉澱、過濾雜質毛髮、降溫後，不需要經過污水處理廠的生物處理過程，可以直接排放，並由環保局定期稽查，近三年近百次的水質檢驗，都符合放流水標準。新北市環保局發言人孫忠偉表示，配合水源局管制，依水污染防治法列管稽查，目前稽查都符合放流水標準。