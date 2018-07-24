〈台北都會〉焚化爐輪流歲修 一般事業廢棄物憂無處去

2018-07-24

議員憂心影響環境衛生

〔記者何玉華／新北報導〕新北市三座焚化爐從七月起將輪流進行歲修，一般事業廢棄物業者擔心垃圾進廠量大縮水，陸續向多名議員陳情，新北市議員陳世榮指出，有業者一週三廠的總進廠量只分配到十三公噸，剩下的必續找地暫囤，他擔心有不肖業者藉機濫置，影響環境衛生；且每週分配給各業者的量也缺乏公開透明的機制，希望環保局提出因應措施。

新北市共新店、樹林、八里三座焚化廠，每天焚化量約二六○○噸，扣除家用垃圾每日約一六○○噸，餐廳、公寓委託清除業者代收的一般事業廢棄垃圾一二○○噸中，約一千噸可以進廠焚燒，每天約有兩百噸的缺口。新店焚化廠自七月五日開始進行一爐整修後，每日再減少三百噸處理量。

進廠額度不明 環局允溝通

根據環保局規劃，新店廠率先停一爐整修至九月廿三日，明年上半年再整修另一爐；樹林廠的三個爐，預計明年下半年陸續整修；環保局發言人孫忠偉表示，焚化爐已處理家戶垃圾為優先，有餘裕才會公開標售處理一般事業廢棄物的額度，進廠焚燒時，業者一定要申報來源，以新北市的為優先。

陳世榮說，有業者向他反映環保公司減少垃圾收運量，讓他們頗困擾，經了解，新店焚化爐停爐整建，業者能進廠的量再縮水，無法處理的垃圾只能暫囤，業者只好減收；另有清除業者透露，有人租用偏遠土地，偷偷設轉運站，等垃圾有去處再轉運。且垃圾限量進廠後，每週分配進廠量，每家業者如何分配，環保局自由心證，沒有公開資料跟標準，讓人懷疑各憑本事，容易衍生風紀問題。

環局︰業者須規劃去處

孫忠偉表示，以目前的法令，一般事業廢棄物不是政府處理的責任，清除業者申請成立許可時，必須規劃多個去處，新北市因為控管一般事業廢棄物處理價格，業者基於成本考量，多希望留在境內處理；而且每家清除業者都列管在案，業者的垃圾載運也必須上網申報，車輛必須裝設GPS，環保局都會加強勾稽查核，遏止不法濫置。同時也會跟業者溝通、研議將每週各業者的進廠量透明公開。