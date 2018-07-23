〈中部〉彰化6550家農地工廠 可望有條件就地合法

2018-07-23

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣既有的農地工廠多達六五五○家，佔地為一三○○多公頃，縣府建設處副處長陳威宏表示，針對無法恢復為農地、無污染的農地工廠，考慮將透過國土計畫法來解決，有條件讓其「就地合法」。但彰化縣環保聯盟總幹事施月英強調，就地合法不是直接「擺爛」，而是要說清楚土地污染的底線，這才是土地正義！

由於台灣經濟發展造就各地農地工廠林立，以彰化縣來說，農地工廠有六五五○家，其中包括未登記工廠約五千家，佔地一千公頃，以及辦理臨時工廠登記的約有一五五○家，佔地約三、四百公頃。多年來，這些農地工廠受限於土地無法合法，發展也受到侷限，而比鄰工廠的農地也受到工業廢水等污染波及，有些田地還出現反覆整治的無奈情況。

依國土計畫法 解決農地工廠問題

陳威宏表示，國土計畫法今年公布，依照四大功能分成城鄉發展區、農業發展區、國土保育區、海洋資源區，各縣市在兩年內針對未來發展需求來進行盤點，希望透過國土計畫法來正視、解決農地工廠的現況與問題。

無污染、無法恢復農地耕作優先

他說，以彰化縣目前的政策來說，只要是無污染、無法再恢復農地耕作的土地，可透過國土計畫法來解決，但也不是無條件的就地合法，除了必須符合環保規範，還要依法設置公共設施，也要依法繳交回饋金等等，才能取得合法身分，若是是污染產業，將要求遷移到工業區。至於有多少工廠可以符合上述條件，目前縣府並無詳細的統計數據。

現有農地工廠 須劃入城鄉發展區

根據國土計畫法的規定，現有的農地工廠如果要有條件原地合法，就要劃入城鄉發展區，因為城鄉發展區內有住宅、工業等土地使用規劃，而彰化縣目前草擬規劃城鄉發展區為九四○○公頃。

環團：應考量全民利益、土地正義

彰化縣環保聯盟總幹事施月英表示，「污染」要如何認定？是環保團體最關切的問題，因為農地工廠確實難以恢復為耕作農地，但也不能因此就讓污染繼續留在原地，以國土計畫法來進行重新規劃，應該是以全民利益、土地正義為最大考量。

施月英強調，希望政府能夠真的做到，把有污染的農地工廠遷到工業區，同時也要設立時間表，而不是讓無法合法工廠永遠存在，對於就地合法的工廠，更要嚴格把關，才能達到「土地正義」的要求。