〈中部〉阿里山森林遊樂區 爭列「國際暗空公園」

2018-07-21

鎖定小笠原山、祝山改善光害

〔記者曾迺強／阿里山報導〕阿里山國家森林遊樂區坐擁二千公尺以上「高海拔、低光害」等優勢，適合觀測星空、銀河，林務局嘉義林管處結合國內天文專家，鎖定園區內的小笠原山、祝山一帶改善及防治光害，爭取「國際暗空協會」（IDA）認證為銀級「國際暗空公園」，盼吸引國內外追星族來旅遊。

天文專家輔導 10月遞件申請

嘉義林管處長張岱表示，已去函國際暗空協會，表達申請前述認證的意願，也已委託嘉義市、台北市天文協會專家輔導，盤點小笠原山、祝山周邊區域燈具照度、照射範圍是否影響觀星，並以星空品質測試儀（SQM）檢測天空表面亮度是否合乎標準，預計十月遞件申請。

合歡山7月提申請 國內跑第一

台北市天文協會常務理事劉志安說，國際暗空公園認證分金、銀、銅等級，小笠原山海拔二千四百八十八公尺，祝山則為二千四百五十一公尺，這兩處的SQM數值達到銀級的廿一至廿一‧七四分間，全亞洲目前最高等級的國際暗空公園為名列銀級的韓國永陽螢火蟲保護區，我國南投縣政府本月已向國際暗空協會遞件申請合歡山的翠峰到松雪樓的範圍做銀級認證，是國內第一個申請者。

嘉市天文協會總幹事黃傅俊表示，祝山林道到小笠原山觀景平台的路燈燈泡都是亮白色，可換為低照度、低色溫的黃光，並加裝燈罩或擋光片，讓光線集中在步道區，祝山林道日出前才有遊客行走，建議日出前一個半小時才點亮燈具，減少深夜與凌晨的觀星光害。

嘉市天文協會理事長吳青香說，阿里山遊樂區低污染、低大氣擾流，入夜後滿天星斗閃耀迷人，協會與林管處八月十至十一日、十三至十四日及十四至十五日，辦理三梯次「流星季」營隊，邀民眾共賞英仙座流星雨。