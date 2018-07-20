〈台北都會〉新北兒童卡嗶機捷 即起打5折

2018-07-20

淡海輕軌通車後 半價優惠

〔記者何玉華／新北報導〕新北兒童卡即日起搭乘機場捷運可享五折優惠，原搭乘台北捷運及高雄捷運分別享四折及四．二五折優惠不變；有民眾認為，又是一項選舉利多，新北市交通局表示，這是依據兒童及少年福利與權益保障法給兒童的優惠，只是因為機捷票證系統修正，才沒有跟北捷、高捷同步優惠，年底將通車的淡海輕軌，也會半價優惠。

新北市在今年二月底宣布，六至十二歲的兒童持「新北兒童卡」，自今年三月一日起，搭乘北捷、高捷、公車及火車都享有半價票價優惠，因持電子票證搭乘台北捷運本來就享有八折優惠，因此新北兒童卡等於享四折優惠；高捷持電子票證享八．五折優惠，持兒童卡等於享四．二五折優惠，另外還有新北市公立博物館免費入場。

交通局科長林昭賢表示，機場捷運票證系統修改已經完成，即日起持兒童卡搭乘可享五折優惠；以新北市境內最多人使用的林口站，搭乘前往台北車站，原價八十元，持新北兒童卡則為四十元，新北產業園區到台北車站，則是從卅五元變十七元。此外，年底即將通車的淡海輕軌，也會納入半價優惠的範圍。

對於日前桃園市長鄭文燦宣布，機捷從十月起全線降價十元，後續逐步與台北捷運票價整合；新北市長朱立倫則是認為，機場捷運費率定價偏高，希望比照台北捷運費率，交通局也多次在機捷董事會爭取與北捷合併里程計算，後續將會繼續溝通。

赴外縣市就讀生 到公所申辦

交通局提醒，設籍新北市且年滿六歲至十二歲，學籍在新北市者，在國小入學時就可獲得「新北兒童卡」，不須特別到區公所申請；學籍不在新北市者，可由法定代理人親自或以書面委託代理人，檢具申請書、戶口名簿及身分證明文件，至各區公所臨櫃申辦現場核發，首次申請免收製卡費，而且即辦即發，遺失或人為毀損則須現場繳交補製卡費一百元。