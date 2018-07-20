〈北部〉日本腦炎桃園增2例 住家皆鄰鴿舍稻田

2018-07-20

衛局研判是候鳥帶原病毒

〔記者陳昀／桃園報導〕日本腦炎疫情有逐漸從中南部北移趨勢，市府衛生局繼十七日公布第一個病例後，昨再新公布兩起病例，分別為平鎮五十一歲、八德四十五歲個案，兩個案居住地點相近且在同一經緯度，附近都有水稻田、鴿舍等，研判是候鳥遷徙帶原病毒引發傳播，但衛生局依經驗判斷，認為疫情不會再擴大。

住平鎮、八德分別51、45歲

衛生局疫調發現，平鎮、八德兩件個案分別於六日、十三日出現發燒、意識模糊、四肢無力等症狀，目前均住院治療中，而兩人住家條件相近，附近都有鴿舍、水田等高風險環境，衛生局防疫人員已前往其住家附近懸掛捕蚊燈、投放蘇力菌藥劑。而第一例龜山個案仍處於昏迷，目前尚不確定居住地與接觸史。

衛生局疾病管制科長陳效君指出，目前為候鳥從澳洲北返西伯利亞時期，路徑與這次疫情爆發時序相同，加上兩件個案地點在同一經緯度，推論是帶原病毒的候鳥遷徙引發的病毒傳播。

陳效君表示，日本腦炎的傳播媒介是三斑家蚊、環狀家蚊，豬隻、鳥類是自然宿主，而鴿舍、豬舍等都是既有環境，如果是成因會在同一時間散發疫情，而不是像現在慢慢北移；她也強調，病媒蚊大多在灌溉溝渠孳生，市區很少出現，傳播不易，民眾不用過度恐慌。

1968年以前出生者可自費打疫苗

雖然桃園埤塘、農田多，但衛生局主任秘書林國甯說，也因為如此，全面投入生物制劑效益不高，而是接種疫苗比較有用，全市日本腦炎常規疫苗接種後，接種率已逾九十四％，七月是日本腦炎高峰期，預估兩週內就會平息，不會再擴散，但一九六八年次以前出生者未規定接種疫苗，若需進入農田、豬舍等高危險區域，建議務必施打自費疫苗，相關問題可撥打衛生局廿四小時防疫專線：0800-033-355。