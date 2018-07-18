〈台北都會〉士北科學生宿舍首曝光 方圓1.5公里無超商

2018-07-18

30坪分租7個學生 月租4千元

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市都發局於月初認定文化大學宿舍「大群館」違規使用，四百多位學生面臨住宿問題。北市府有意將士林北投科技園區專案住宅轉作學生宿舍，不僅安置文大學生，也同時減輕周邊大學宿舍壓力。學生宿舍昨天首次對外公開，三十坪的空間分租給七個學生，每月每戶租金初估為兩萬八千元，每人平均月租約四千元。但從住家變宿舍，室內空間設計突兀，又因位處洲美地區，周邊毫無生活機能可言，甚至方圓一．五公里內一間便利商店都沒有。

月底前上網公告 開學前可入住

依都發局過去公布規劃，士北科學生宿舍每戶月租兩萬八千元，若提供七位學生住宿，平均月租僅四千元；市府預計於七月底前上網公告，八月上旬受理學校申請，八月底前優先點交給學校，學生於九月中旬開學前可入住。

社區無商店 須仰賴「小蜜蜂」貨車

記者實際從距離學生宿舍最近的捷運站芝山站沿福國路走到宿舍，步行時間近三十分鐘，沿路只有汽車修理、中古車販售，無日用品、餐廳等民生消費。而到專案住宅區時，社區也無商店，只有工廠及遠方映入眼簾的北投垃圾焚化廠，居民若想買個飲料、食物則須仰賴「小蜜蜂」貨車。

在室內方面，因專案住宅原本空間規劃並非作宿舍，處處都顯得突兀。例如宿舍內有兩間廁所，可開放公共使用的廁所較小，廁所門緊鄰馬桶，增加壓迫感，但較大間的廁所卻是位於主臥室，若要使用還須闖入別人房間。

都發局：家具由學校添購

宿舍樣品屋為四房型，面積約三十坪，規劃有七張床及書桌，但並無規劃隔間。都發局住宅服務科股長吳逸民表示，樣品屋內家具並非未來入住後家具，須等到學生入住後由學校另外添購。而對於廁所分配問題，他則表示，交由未來入住學生自行協調，也不願回應生活機能等問題。

台北藝術大學陳姓研究生指出，周邊都有生活機能更好、更便宜的房子可承租，像淡水新市鎮、竹圍生活機能不錯，單人套房月租約四千到六千元，還不用七個人擠，以及擔心生活機能等問題，若要外宿，會考慮其他選擇。