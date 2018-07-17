〈北部〉湖口「榕樹下」私娼寮 新湖分局掃蕩

2018-07-17

記者黃美珠／專題報導

俗稱「榕樹下」的新竹縣湖口鄉榮光、勝利路周邊私娼寮，艷名遠播，新湖警分局六月一日成立後全力除黃，已執行十五次，查獲雞頭四人、賣淫女子十七人，其中十二人是持觀光護照來台的泰籍、越南女子。

警分局上月成立 已執行15次掃黃

熟悉內情人士透露，「榕樹下」的性工作者，因平均廿歲上下，交易價碼頂多一千五百元，年輕、便宜又有異國情調，縣府雖曾執行封街大掃蕩，仍吸引不少尋芳客上門。

以官方聲稱現存約廿戶私娼寮估算，每月有高達九百萬元的驚人現金「收入」，因此幫派覬覦，去年還釀出角頭爭搶地盤，當街被狙殺的命案。

去年幫派搶地盤 當街狙殺命案

過去新竹縣警察局在新豐、湖口地區沒有分局，對此地的控管難免鞭長莫及，只能在重大、突發事件後執行大掃蕩，新湖分局成立後，將除黃列為首要任務。

但因私娼寮隱藏在民宅中，並非營業場所，無法臨檢，須有搜索票才能進入掃蕩，警方將掃黃、路檢、臨檢勤務交叉運用，甚至派出「步警」深入私娼寮腹地，用簽巡邏箱的「巡檢」方式，運用多種戰術遏止春色。

一個半月下來，除查獲四件妨害風化案，並偵破違反就業服務法、持有毒品、逾期拘留、逃逸外勞、偷渡客及通緝犯等各類案件。因全力掃黃，加強路檢攔查酒駕的密度，共查獲三人酒駕 ，也有助於減少車禍的發生。

縣府：如有必要 將進行斷水斷電

縣府消保官、八大行業聯合稽查小組召集人羅鈞盛說，私娼寮隱匿民宅中，公部門想祭出更強勢的作為掃蕩春色，可憑據警方查獲的犯罪事實。只要縣長認為有其必要，縣府財政允許且有縣議會支持，再犯就可逕行斷水、斷電嚇止。