〈台北都會〉經費分攤談不攏 淡江大橋添變數

2018-07-13

經費暴增57億 三方各應多出19億

〔記者陳心瑜／新北報導〕每到選舉才被各方談論重視的淡江大橋已浮沈廿年，素有「選舉浮橋」之譏，今年三月終於在歷經七度流標後找到施作廠商，但原本由內政部營建署、交通部公路總局和新北市政府協議各分攤三分之一的工程費，卻因最後高達二一一．九四億比最初大增五十七億餘元，導致三方都不願分攤多出的十九億元，由於三方僵持不下，開工期程增添變數，今天將由公路總局召開協調會。

營建署、公路總局、市府 多次協商

據了解，營建署、公路總局、市府三方，從去年八月就多次開會協商經費分攤事宜，但直到今年三月的主橋段（第三標）標出，仍未達成共識。公路總局西部濱海公路北區臨時工程處長吳昭煌表示，早在三、四年前就達成「三方平分」的協議，應該照著遊戲規則走下去，會持續溝通。

對於外界質疑經費分攤喬不攏，擔心影響施工期程，吳昭煌表示，淡江大橋及連絡道路修正計畫還在等行政院核定，主橋段目前是保留決標階段，一旦核定就會決標，與最優廠商簽約並開工，預計二○二四年底完工。

新北：變更橋型變貴 應中央負擔

市府交通局綜合規劃科科長林昭賢表示，新增的五十七億餘元除以三，新北市還要多付十九億元，這是沈重的財政負擔，況且預算增加是因為採取國際競圖變更橋型導致造價調漲，並非新北市變更需求或相關因素所致，公路總局應確實掌握工程進度與預算控管，建議由中央負擔超額的經費。內政部營建署則指出，今天將開會協調，暫不回應。

吳昭煌表示，增加的五十七．六四億元中，主要是主橋段（第三標）在八次招標過程中，兩度追加總計四十億元經費，再加上地價這幾年大漲，導致用地取得、協議價購的經費大增，因素複雜。

七度流標追加預算 總算標出

淡江大橋共分三標，銜接段（第一標）已在二○一六年完工，引橋段分別位於八里和淡水端，二○一六年開工，預計二○二○年完工，第一、二標的工程費總計約三十四億元；主橋段在今年由工信工程通過評選，經費原本是一二五億元，因廠商反映淡水河口風力強勁、施工技術難度高等因素，歷經七度流標後，放寬工期和追加預算，最後才標出。