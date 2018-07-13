〈北部〉《桃園》金光黨流竄醫院 分工誘騙看病老人

2018-07-13

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕小心！一夥金光黨現蹤桃園市的醫院，多人分工誘騙看病長者、婦人花錢買藥。

誘買10萬元中藥 還開車載婦提款

住在新北市鶯歌區的六十五歲陳姓婦人，十日因坐骨神經痛獨自到桃園區聖保祿醫院復健，不料卻碰到一男四女疑似金光黨成員，對方以誇大療效誘騙陳婦購買十萬元中藥，更大膽地開車載陳婦返家拿取存摺、印章後，載往郵局提款。

所幸郵局人員機警察覺有異、提醒小心，陳婦才「回神」發現自己好像遇上詐騙集團，警方獲報趕抵時，五人見苗頭不對、已先駕車逃之夭夭。陳婦兒子事後將過程PO上臉書「爆料公社」，提醒家中有長輩的民眾多留意，免得被壞人趁虛而入、騙走老本。

中年女搭訕吹噓藥療效 婦人似失魂

陳婦兒子指稱，當時其母在醫院領藥後，有個中年女子趨前搭訕，詢問身體有何毛病，得知是坐骨神經痛後便大肆吹捧某中藥的效果，說也奇怪，其母被搭訕後彷彿失了魂，任其擺布、跟著女子離開，搭乘對方的車子到了郊區，再轉搭另輛車抵達一處不知名大樓，對方介紹她購買十萬元中藥，其母告知身上沒這麼多錢，就被載回家拿存摺、印章到郵局提款。

陳婦兒子說，母親進入郵局提款時，對方一男四女就在車內等候，還好郵局員工機警察覺有異報案，讓媽媽及時回神保住血汗錢；他說，長輩通常比較沒有戒心，尤其身體病痛時很容易誤入詐騙陷阱，才會將母親的遭遇PO上網，提醒家中有長輩的民眾多留意。

警方表示，抵達時見該輛車迅速往桃園方向駛離，已鎖定車號追查中。