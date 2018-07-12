〈南部〉台南「震」驚！ 永康5級 頂樓水塔倒塌

2018-07-12

芮氏規模達4.3 小孩嚇哭了

〔記者王俊忠、萬于甄、吳俊鋒／台南報導〕昨晚八點四十一分許台南地區地牛翻身！有民眾聽到類似爆炸聲巨響，接著大力的搖晃，物品掉落，家裡孩子都嚇哭了，目前未傳重大災情，僅永康區傳水塔倒塌，幸未砸到人車。

震央在安南區 深度5.6公里

南區氣象中心指出，昨晚台南地區發生有感地震，震央在台南市府西北方六．五公里的安南區位置，地震深度五．六公里，芮氏規模達四．三，永康區震度最大達五級、台南市區震度有四級。家住永康的民眾回想起兩年前二○六地震，有民眾表示，嚇得魂都飛了，所幸僅永康一處民宅頂樓水塔因地震倒塌，但並無民眾因此受傷。

東區大樓壁磚剝落 安平停水

東區傳有大樓電梯旁的壁磚剝落碎裂一地，居民一陣驚嚇。當時陳姓住戶外出運動，地震後立刻趕回家，一到門口驚見，當場傻眼，進到家裡查看，還好並未有災損；至於牆壁剝落處，則已通報警衛，將請管委會協助善後。

地震發生時，還有不少民眾在外用餐，突如其來的地震，民眾不知如何是好，只覺得搖晃時間挺久，但地震後也繼續用餐，並未影響用餐情緒。

高科技廠商所在的南科園區，南科管理局表示，尚未接獲廠商有嚴重損失，僅一家廠商部分機台因保護性暫時停機，但是對產線來說並無嚴重損失。

水公司六區處說，地震發生後監測資料及網路社群尚未發現有供水管線受損事故，安平等部分地區因地震緣故有短暫停水，已請台南廠及永康所派員外出加強巡查管線，並在晚間九點半召開應變會議。

高鐵停駛40分鐘 火車降速行駛

台灣高鐵為確保營運安全，立刻巡軌檢查，一部列車也因此停在台南站約四十分鐘，造成北上、南下都有延誤，台灣高鐵指出，因「災害告警系統」測得最大地表加速度達一二三Gal，立刻成立緊急應變中心，趕緊巡檢各項軌道、電力、車站及列車設備。

當時停在台南站的八五八次北上列車，由於高鐵工程人員巡軌、檢查，暫時停駛，直到九點二十一分，完成巡檢並無異常，恢復正常行駛，列車重新出發，耽擱約四十分鐘。

台南火車站指出，地震發生後，南下與北上的各班次列車並未停駛，但都降速行駛，因此多班次列車有延誤到站情形，到晚間近十點，尚未恢復正常速度行駛。

台南航空站主任楊益瑞指出，地震當時台南航站已無班機起降，沒受到影響，站內所有設備經巡查無受損情事發生。

地震當時已閉館的奇美博物館也不敢大意，典藏組人員立刻展開巡查，確認一切平安，今天上午正常營運。

市府新聞處說，安平區石門、文平、平通、怡平（永華六街）、億載等里有停水狀況，南區文南里活動中心燈管掉落（已修復）等災情傳出，各醫院及護理之家、社福機構沒有災情，其他地區未傳出災情。