〈南部〉熱氣球光雕秀 志航基地14日專車接駁

2018-07-12

9顆熱氣球同步亮相

〔記者張存薇／台東報導〕台灣國際熱氣球嘉年華第三場光雕音樂會將於十四日晚間在台東空軍志航基地舉辦，基地內不開放停車，縣府交通及觀光旅遊處規劃交通疏運、接駁計畫，欲參加民眾均須搭接駁車進入，往志航基地去程每人收費五十元、回程免費，晚間並將載運至遊客全數離開為止。

交觀處指出，十四日光雕音樂會將於晚間七時開始，預計有九顆熱氣球同步亮相，造型球包括英國鬥牛犬、粉紅象、青蛙王子及法國貓頭鷹寶寶等，亦搭配空軍樂儀隊的分列式伴奏表演，進入參觀民眾需攜帶中華民國國民身分證、駕照或具相片的健保卡，外籍看護工應出示護照等合法文件，並陪同看護對象入營，外籍及中國籍配偶獲得中華民國身分證前，應由台灣籍配偶陪同入營，併同出示配偶身分證及個人居留證等合法證件接受查驗。

去程每人收50元 回程免費

交觀處說明，志航基地禁止車輛進入，民眾一律搭乘接駁車前往，配合營區開放日活動，十四日接駁專車自上午七時起在台東火車站大客車乘車區第二月台、台東轉運站第八月台、四維夜市（台東市四維路、精誠路口）等三條路線發車循環行駛，晚間七時四十分後不再載客進場，約十到十五分鐘一班，坐滿即提早開車，搭車前須檢視身分證件，往志航基地去程每人收費五十元、回程免費，離場遊客會載送到清場為止。

交觀處表示，為方便搭乘接駁車民眾，車輛建議停放「四維夜市」或「新生地下收費停車場」，志航基地周邊禁止臨時停車，詳細接駁資訊可至活動官網（http://balloontaiwan.taitung.gov.tw/）查詢。