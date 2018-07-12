〈中部〉豪雨農損破千萬 彰化爭取專案補助

2018-07-12

落花生、花椰菜受損嚴重

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣幸運躲過瑪莉亞颱風威脅，但十天前○七○二豪雨，農民早已「元氣大傷」，全縣農損金額已達一○二三萬元，卻未跨過天然災害現金救助門檻，農民盼由補助減輕損失機會變渺茫，縣府農業處擬建請農委會啟動救助機制，針對損傷嚴重的落花生、花椰菜等單一類別作物「加減補貼」，別讓農民心血全白費。

根據彰化溪湖果菜市場交易價格，七月二日每公斤產地批發價一六．五元，但花椰菜均價是全部批發價均價的二．二四倍達五九．五元，昨天花椰菜品質上等的每公斤已升至七十一元，中等品質的每公斤也升至六十一元，價格上揚，而到貨量也一口氣大減近七成，二日到貨量還有八一七三公斤，昨天僅剩二六四九公斤。

縣內種植花椰菜主要在埔鹽鄉、埔心鄉、福興鄉、二林鎮等地，其中，埔鹽鄉產值高居全台一二，○七○二豪雨重創花椰菜田，受損面積以埔鹽鄉三○公頃最多，其次是埔心鄉和二林鎮各一公頃，福興鄉則有○．八公頃。

埔鹽鄉楊姓菜農說，花椰菜禁不起浸水，大雨猛下四、五個小時，菜田淹水不退，全都泡爛。價格飆漲菜田沒菜可採收，心血全泡湯。

花椰菜田經過大雨摧殘成長轉緩，才隔幾天又傳來瑪莉亞颱風要來，許多菜農搶收上市，菜明顯「縮水」變小顆、賣相欠佳。

農業處副處長郭至善說，縣內農作物雖躲過瑪莉亞颱風的威脅，但十天前的豪雨無情重創農田，農損傷得不輕，全縣共十八個鄉鎮市傳出農損災情，農作物被害面積四七六．二七公頃，損害程度一四％，換算無收穫面積六四．五公頃。

郭至善表示，災損農作物以水稻、落花生、花椰菜較為嚴重，其他像蔥、甘藷、香瓜、葉菜類損失也不輕。農損天災現金救助依產值換算門檻，彰化縣門檻金額要一億二千六○○萬元，尚未達門檻，縣府會爭取以受損嚴重的單一類別專案補助，會向農委會爭取至少能讓落花生、花椰菜等農損嚴重，從受損類別現金補助。