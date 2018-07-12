〈中部〉口頭約代耕農二期作補助放寬 大埤試辦

2018-07-12

〔記者黃淑莉／雲林報導〕口頭約代耕農民申請農業相關補助條件放寬，農糧署今年二期作起在雲林縣大埤鄉試辦，代耕農不用取得代耕契約書或協議書即可申報稻作直接給付或轉（契）作補助。

農村人口老化及人口外移嚴重，許多地主把農地委託他人耕作，卻不願與代耕者簽訂書面承租或協議，僅以口頭約定方式，導致許多代耕者無法申請各項農業補助。

出具切結書 可申報稻作直接給付或轉作補助

大埤鄉公所人員表示，許多年長地主不願白紙黑字與代耕農民簽訂契約，主要是有一九五一年實施「三七五減租條例」陰影，擔心地要不回來，所以不敢簽約，即使政府一再宣導簽訂農地租賃，土地絕不會收不回來，還是有多數農民不簽書面契約。

農糧署中區分署副分署長林美華指出，為了讓實際耕作者可以獲農業補助，政府除持續輔導地主與農民簽訂畫面契約或協議，今年二期作開始試辦口頭約代耕者出具切結書方式，可向公所或農會申報領取稻作直接給付金、轉作、生產環境維護措施獎勵金。

林美華表示，今年試辦地區有桃園市、雲林縣、台南市及花蓮縣等四縣市五鄉鎮，其中雲林由大埤鄉優先試辦，口頭約的代耕農民戶籍設在大埤，且已加入農保，確實經過地主同意，不用再提供書面契約或協議，可在本月十六日至八月十五日向大埤公所或農會申報。

大埤鄉農會指出，稻作直接給付大埤一期作有一千六百多筆申請，每公頃可領一萬三千五百元；去年二期作有一千三百多筆，每公頃領一萬元；另外，轉（契）作依轉作作物項目每公頃可領三萬至七萬元。