〈南部〉台南市長參選人談漁電共生 看法分歧

2018-07-11

〔記者吳俊鋒、邱灝唐／台南報導〕綠能發展是國內重大政策，業者佈局七股，推動「漁電共生」，引發戕害養殖產業的爭議，各市長參選人提出看法，要求政府做好配套，避免戕害環境生態。

市府強調，迄今尚未核定該區任何一件相關魚塭設置光電案，目前仍在審查階段，未來將要求綠能業者，場域以建置在塭堤上為主，減少原放養面積不超過三十％，並會優先考慮原地主養殖戶及原土地承租養殖戶，且以更低的租金優惠原承租戶，保障漁民工作權。

無黨籍市長參選人許忠信昨天抨擊政府放任，他要求經濟部能源局應制定太陽能板設置的「三不原則」，包含業者不能與原承租漁、農民爭奪用地，以及不能破壞景觀、不能破壞環境生態等，讓生態保育與綠能發電共榮。

許忠信說，太陽能板設置應避開養殖地，但業者出較高的價錢向地主租用，漁民將無以為生，小蝦米無法對抗大鯨魚，養殖產業恐遭受嚴重衝擊。

無黨籍市長參選人陳子敬則提到，政府推廣綠能政策沒有錯，但是不應該一窩蜂，若是配套措施未處理好，以後一定是台灣的災難。

國民黨市長參選人高思博指出，七股沿海濕地約一千兩百公頃，有七成租給漁民作為魚塭，光電業者以一公頃三十萬元的價格租下，迫使養殖漁戶必須出更高的租金，政府要用綠能補足去核後不足的電力，卻犧牲台南鄉親的生計。

民進黨市長參選人黃偉哲卻認為，既然是漁電共生，重點就在於「共生」二字，行政院長賴清德之前去學甲視察，便充分見證「上面發電、下面養殖」。

黃偉哲說，七股確實有許多魚塭都採淺坪式養殖，但過了曾文溪或八掌溪後，許多漁民都會把魚塭挖深，每項做法各有各的長處與強項，至於有無掠奪的問題，若魚池是漁民自己的地，那麼要將地租給誰使用，就是地主自己的考量。

黃偉哲認為，過去沒有漁電共生，廢棄或停養的魚池更容易被偷倒，實行漁電共生後，有人勤於管理魚塭和巡視，反而比較不容易出現偷倒事業廢棄物、爐渣等情形。