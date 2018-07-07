〈北部〉年底選舉 民進黨苗縣提名人選出爐

2018-07-07

〔記者彭健禮／苗栗報導〕年底地方公職人員選舉，民進黨苗栗縣黨部提名鄉鎮市長參選人一人、縣議員參選人十人，為歷來選舉提名最多人選的一次。苗縣黨部昨邀集提名人辦理聯合造勢宣傳；縣黨部主委杜文卿表示，由於縣長人選禮讓，在「沒有母雞帶小雞」情形下，呼籲各參選人相互支援，支持者更要團結力挺，期許「全壘打！」

鄉鎮市長部分，提名現任泰安鄉民代表盧光明，角逐泰安鄉長。縣議員部分，第一選區（苗栗市、公館鄉、頭屋鄉）提名前縣議員許櫻萍、現任苗栗市民代表徐筱菁；第二選區（銅鑼鄉、三義鄉、西湖鄉）提名現任縣議員羅貴星；第三選區（通霄鎮、苑裡鎮）提名現任通霄鎮民代表林月鳳、現任苑裡鎮民代表鄭宗國。

第四選區（竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉）提名現任縣議員謝芳紋、劉順松；第五選區（頭份市、三灣鄉、南庄鄉）提名現任縣議員陳光軒、前縣議員李貴富；第六選區（卓蘭鎮、大湖鄉、獅潭鄉、泰安鄉）提名現任縣議員陳春暖。

另外，縣黨部執行委員朱泰平已張貼看板，表態參選下屆縣長一事。杜文卿表示，由於黨中央已經決定禮讓，因此身為黨員就應該遵從、支持。對於朱泰平考慮參選一事，縣黨部也已多次勸說，若朱真的登記參選縣長，經他請示過黨中央，唯有開除黨籍處分。

朱泰平則強調，民進黨是執政黨「禮讓沒有尊嚴」，他為了捍衛黨格，會參選到底，但若徐定禎願意入黨，他就退選。