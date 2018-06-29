〈北部〉竹北露天電影院 7/6起開場囉

2018-06-29

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市第四屆「鼓動ｘ舞夏」夏日星空露天電影院，昨天由竹北社區發展協會不老頑童鼓隊表演開鑼，七月六日起到九月一日，邀請民眾夏夜同樂。

竹北市長何淦銘表示，今夏共規劃六場次戶外電影放映：七月六日新港國小「Cars3閃電再起」，七月七日新社國小「可可夜總會」，八月十七日停六停車場「春嬌救志明」，八月十八日竹仁公園「神力女超人」，八月卅一日福德里民活動中心戶外廣場「萌牛費迪南」，九月一日隘口里集會所戶外廣場「神偷奶爸3」。

每場活動都以各週播放的電影為主題規劃互動遊戲，有搖搖車大競賽、電影手繪版繪畫教學、甜滋滋情人節系列活動、誰是神力女超人、誰是小牛仔趣味競賽、最強奶爸挑戰賽。還將免費發送限量冰棒、活動紀念扇、打卡按讚送禮活動。

針對年長的鄉親，八月卅一日、九月一日場次加碼放映「彩雲飛」、「再見台北」兩部經典作品，重現往日時光。

另外，參與情人節系列活動的民眾，除有機會獲得露天電影情人節VIP席資格、情人節雙人套餐、達人特製Q版速畫、精美花束，還有情人趣味互動競賽。相關活動可參見臉書粉絲專頁（https://goo.gl/cN3C3x）。

國寶級電影手繪看板大師謝森山昨天為活動宣傳，繪製電影海報畫作，現場並展示國家電影中心的老電影文物，還有小小兵及神力女超人人偶現身與民眾合影。