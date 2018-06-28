〈北部〉（桃園）「菜市仔」像百貨 興國市場日吸萬客

2018-06-28

〔記者李容萍／中壢報導〕對傳統市場的印象還是濕臭、髒舊，逛完一身不舒服嗎？來逛逛中壢區興國公有零售市場，感受會完全不一樣！

連6年拿四星 今年角逐品牌市集

興國市場以百貨市集型態，營造消費者進入市場有如到了百貨公司的氣氛，平均每日吸引萬餘人次進場，是桃園市唯一連續六年獲得經濟部評選為四星級樂活市集與綠色市集雙項殊榮的市場，今年九月將角逐堪稱傳統市場界最高榮譽的經濟部「品牌市集」評比，將朝觀光市集邁進。

興國市場早年稱為「番薯市場」，約一九五一年在中壢民生巷（原番薯巷）自然聚集攤商而成，經過幾次搬遷，成立番薯市場攤販自治管理協會，攤商共推魯李仁為首任會長迄今，並選定中豐路、原屠宰場用地興建佔地一千多坪的興國市場，於二○○六年開幕，搬遷容納原有攤商二百廿攤，市場攤位異質性很高，來這裡採購一趟就可以備齊吃喝穿玩所需物品。

整潔貨鮮 設特色招牌 還可刷卡

轉型後的興國市場，結合傳統市場富有人情味的特色與大型賣場整潔劃一的環境，進行整體性規劃及營運，打造商品新鮮、品項齊全、乾淨明亮的購物環境，攤商也依自家商品特色設計獨家招牌，市場內原本水電管線裸露的卅六座牆面，今年也都美化布置，更讓消費者耳目一新。

市場內有兩個大型LED電視牆介紹市場攤商特色，為了讓民眾安心購物，市場內也設置四十八個監視鏡頭，還有穿著紅色背心的工作人員維持市場秩序，也設有「良心秤」讓消費者能確認是否有斤兩不足問題，場內更提供購物手推車，還有顧客諮詢中心及意見箱處理民眾消費問題。

值得一提的是，市場的服務也與時俱進，提供刷卡與免費wifi熱點、代客叫車等貼心服務。市場也規定所有油炸類商品得在市場外部進行，以確保場內的環境衛生與空氣品質；每週三定期以馬達抽乾排水，保持室內排水道與地面的乾燥整潔，地面也畫設整齊線、商品不能越線，以保持走道暢通。

十二年來，魯李仁帶領攤商力拚興國市場轉型，攤商有什麼問題或意見，都會在每個月委員會溝通協調；市場自治會也統計，興國市場假日平均每日來客數約一萬二千人次、假日營業額可達一千三百萬元，非假日的平均日來客數也有約一萬人次、平均日營業額約六百九十五萬元，營運成績亮麗。