〈台北都會〉被拔樁？ 侯友宜：朋友鬥陣在內心

2018-06-25

〔記者邱書昱、陳心瑜／新北報導〕新北市長選戰白熱化，民進黨新北市長參選人蘇貞昌前天到平溪參加活動時，有三位國民黨籍的前鄉長出席，被外界視為拔樁；對此，國民黨新北市長參選人侯友宜昨天回應說，「朋友鬥陣在內心」，表面上對人客氣、尊重是做人應有的態度，不用刻意解讀。

侯友宜昨天上午到五股區聚龍宮祖廟，參加光大寮聚寶宮蕭府太傅百年北狩平安遶境，他和議長蔣根煌、市議員蔡淑君、宋明宗、議員參選人蔡健棠等人點燃「起馬炮」；蔣根煌表示，侯友宜一直關心市政，在副市長任內非常支持五股地區的建設，「讓侯友宜做市長一定可以無縫接軌。」現場凍蒜聲不斷，氣氛熱烈。

侯友宜昨天也出席土城區婦女公益推展協會，與國民黨籍的市議員黃永昌共同成立競選後援會；讓人玩味的是，就在侯友宜離開約廿分鐘後，國民黨主席吳敦義抵達現場，兩人沒有見面。

吳敦義稱讚黃永昌對土城區地方發展貢獻很多，也不忘替侯友宜拉票，請民眾支持「侯友宜凍蒜、黃永昌凍蒜」；他並以侯、黃兩人的名字「友宜永昌」，呼籲國民黨團結一心。

對此，侯友宜辦公室表示，活動行程是尊重黃永昌安排的建議到場時間，因為後面還有安排其他的行程，所以才先離開，請外界不要有過多的聯想。

另外，對於蘇貞昌昨天參加宗教界茶會，媒體詢問侯友宜「是否覺得蘇貞昌違反不選第三次的神明前的承諾？」侯友宜笑著回應說，「這問我哪會對？要問神明啦，對神明就是要尊重。」