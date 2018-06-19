〈南部〉原台南州會修復啟動 將恢復土黃色

2018-06-19

現有門面為增建 將被拆除

〔記者劉婉君／台南報導〕市定古蹟原台南警察署修復後，已在今年初恢復原有的土黃色，而附近的市定古蹟原台南州會修復工程昨天動土，預計二○二○年中重現歷史風華，不僅也將從現今的綠色外牆，回復原本的土黃色，現有的門面也將被拆除，讓一九六六年因增建而被覆蓋住的舊立面重見天日。

原台南州會建於一九三五年，和國定古蹟台南州廳間有空橋相連，原是因為州廳會議室空間不足而建，二戰之後轉供台南市議會使用，見證台南地區代議政治發展，一九六六年，由於辦公室空間不敷使用，於原有立面之外增建六層辦公室，緊鄰中正路的建築原貌因而被遮蓋住，二○○八年指定為市定古蹟。

日治時期舊立面將重見天日

文資處表示，原台南州會的建築外貌為日治時期常用的現代主義式樣，立面僅以垂直的窗框及水平的出檐雨庇分割，簡潔、少裝飾，三樓窗框上開有圓窗，增加室內採光。而建築原本的顏色與鄰近的林百貨、台南警察署一樣，都採土黃色。

修復工程昨天由代理市長李孟諺、台南市議會議長賴美惠等人舉行動土儀式，總經費四千四百七十萬元，工期七百三十日曆天。修復完成後將做為中西區圖書館使用，與周邊的林百貨、原日本勸業銀行台南支店、原台南合同廳舍、原台南測候所、原台南州廳、原台南警察署等串連。

文化局長葉澤山表示，原台南州會是中正路日式建築群中，最後一棟展開修復的，二○二○年時，從大正公園到台南運河，將可呈現日治時期建築最完整的面貌，未來除了將是中西區圖書館之外，日治時期議會發展史也會在此展現，並將兼具旅遊服務中心等多元功能。

李孟諺說，包括台鐵台南車站、台南二中、台南女中內，還有許多古蹟、歷史建築在早期都遭到噴漆而失去原本的顏色，希望未來可以漸漸找回它們的本色。