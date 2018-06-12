〈台北都會〉五股守讓堂異地重建 重組工程啟動

2018-06-12

辦祈福儀式 明年10月完工

〔記者陳心瑜／新北報導〕興建於日治大正年間的五股守讓堂，一九七○年因高速公路工程遭拆除右護龍，二○○六年指定為歷史建築，二○○七年時又因五股交流道拓建遭拆除。當時台北縣政府承諾「異地重建」，歷經用地取得、十度流標，今年三月終於動工，昨天在新五路二段、新城一路路口舉辦重組工程祈福儀式，守讓堂將於明年十月重現風采。

守讓堂原為五股望族吳家古厝，吳家第廿一世、宜蘭大學校長吳柏青昨天早上也一同出席祈福儀式。吳柏青說，吳家人現多已離開五股，但都希望為故鄉盡心力，未來將成立守讓堂發展協會，在地方推行公益和文化。自己也捐了筆經費，和宜蘭大學師生共同記錄重建的過程、整理相關史料。

新厝位在洲子洋重劃區

文化局文化資產科科長羅珮瑄說，五股守讓堂原位於成泰路與登林路口，「新厝」在洲子洋重劃區的基地約一千七百坪，建物本體約占三百九十坪，一千三百坪是休閒廣場綠地，重組後，內部將有靜態展覽和閱覽空間，更評估部分空間ＯＴ由業者多元經營。

負責修復的建築師徐裕健說，守讓堂是日治大正年間單進雙護龍閩式三合院建築，建築之裝飾主要表現在「砌磚」的細部技術，著重「轉角」、「層次」及「線腳」的處理，展現當時精良的工藝技術。

徐裕健說，守讓堂是新北市第一例異地重建的歷史建築，也是國內少有的案例，守讓堂約五成使用原有構件，五成得使用復舊技術完成，工程浩大，未來將作為其他重組工程典範參考。

羅珮瑄說指出，「守讓堂」重建總經費七千八百多萬元，用於修復費用約六千七百萬元，當初廠商礙於經費不足，且大量木質構件恐毀損，增加成本，修復工程的計畫主持人與承包廠商門檻標準又高。而去年因文化部放寬歷史建築的修復工程門檻，放寬條件後，終於在去年底成功標出。