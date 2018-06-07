〈中部〉補給電動車 大雅公所3站合一

2018-06-07

汽、機車充電、電池交換統統有

〔記者張軒哲／台中報導〕朝綠能交通邁進！為了推廣電動機車，建構電動車輛友善使用環境，大雅區公所電動機車電池交換站六日啟用，成為全國區公所中唯一具有電動機車充電站、電池交換站、電動汽車充電站三種全方位電力補給站的機關，兼讓使用電動車的民眾不用擔心斷電問題，開創更便利的綠能環境！

昨日電池交換站啟用典禮，於大雅區公所旁舉行，台中市府環保局副局長陳宏益、大雅區區長林華彬連袂出席，宣布區公所電池交換站正式啟用。大雅區公所周邊原本設有兩個電動汽車充電、十個電動機車充電設備，加上電池交換站的廿四個電池。原本一般電動機車充飽電約二小時，但有交換站，機車騎士僅約十秒就能將兩個電池取出置換。

陳宏益表示，台中市展現創造電動車友善環境的決心，為了提升民眾使用電動車輛的意願，積極推廣電動機車，建構電動車輛友善使用環境，統計至今年四月，中市的電動機車數量已成長到一萬四千多輛，為一○四年的三．八倍；而電動汽車充電站也已達二九九站，電動機車充電站已達四六九站，電動機車電池交換站則有七十二站。林華彬說，台中市汽機車數量居六都之冠，大雅公所拋磚引玉，替綠能交通盡一份心力。

環保局訂有設站及換購車補助等

環保局不僅協助媒合業者設置電池交換站，更訂定電動車輛充電站設置補助計畫，電動二輪車充電站每站補助經費一萬至一萬三千元，電動汽車充電站每站補助五至六萬元，同時提供市民淘汰二行程機車換購電動二輪車，最高補助四萬二千八百元，新購電動二輪車最高補助三萬二千五百元，相關補助資訊公布於「台中ㄅㄨㄅㄨ網」。