〈台北都會〉淡蘭國家級綠道 北北基宜打造

2018-06-03

〔記者林欣漢、游明金／新北報導〕有二百年歷史的淡蘭古道，已獲行政院核定為「國家級綠道」優先示範計畫，昨天台灣步道日，台北市長柯文哲、新北市長朱立倫同台拼圖呈現淡蘭國家級綠道路網全圖。

北北基宜四縣市連續第三年辦理淡蘭百年山徑大會師活動，今年移師新北市雙溪渡船頭（淡蘭古道重要中繼站），希望結合民間與中央力量，透過「跨縣市平台運作協定」，一起打造全國綠道路網。

朱立倫表示，淡蘭古道包括官道、民道、茶道，雙溪是昔日往返淡蘭古道的重要中繼站與交易集散地；長距離步道旅行是國際旅遊新趨勢，淡蘭步道系統北、中、南路網定線已接近完成，預定今年底北路系統會全線修築完成，透過淡蘭山徑把旅遊帶進去，讓產業、文化及聚落活起來。

柯文哲也說，同樣是老房子，但有故事後就顯得不一樣，淡蘭古道在詮釋文化與軟硬體結合需要時間，中央統籌、地方分工合作， 希望「淡蘭國家級綠道」能變成台灣新歷史意義、文化意涵、觀光產值的計畫。

不過，昨天北北基宜四縣市首長，只有朱立倫和柯文哲同台，綠營的基隆市和宜蘭縣都派副手出席，引發綠營縣市長避開與柯文哲同台聯想。朱立倫則說：「我都不怕了，他們有什麼好怕的。」柯文哲快步離開避答。

基隆市長林右昌則說，昨天上午舉辦基隆市運動會，他擔任主席無法出席該活動，事前也告知主辦單位，希望大家不要曲解。

宜蘭縣代理縣長陳金德則說，另有公務行程。