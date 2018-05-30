〈北部〉《桃園》觀音國民運動中心經費 市長促台電全包

2018-05-30

台電已允諾出二億 市長盼加碼

〔記者謝武雄／桃園報導〕市政府敲定在桃園科技園區用地興建「觀音國民運動中心」，觀音籍市議員歐炳辰昨質詢關心其進度及經費籌措是否有問題；市長鄭文燦表示，地目變更正在進行，第一期所需的規劃設計費二千五百萬元由市府編列，所需工程費約三．八億元，雖然台電同意補助二億元，但市府希望台電全額補助，這部分仍在協商。

鄭文燦說，觀音國民運動中心設置案已於十一日專案報告決議，確定設在桃園科技工業園區內，現正進行用地變更作業，將責成都發局與經發局協調於今年底前完成；工務局將優先發包專案管理技術服務（PCM）標、後續統包設計案，規劃完成後將舉辦說明會，規劃設計費約二千五百萬元。

體育局長夏金興指出，這處土地原規劃為桃園科技園區管理中心使用，占地○．五四公頃，由於縣府時代同時開發桃科、環科、大潭等三大工業園區，並於大潭設置聯合管理中心，桃科管理中心用地因此閒置，目前打造為簡易公園使用，待完成地目變更後即可展開工程，預計二○二○年底可完工啟用。

夏金興說，觀音國民運動中心會比照其他運動中心模式，建造之初就啟動營運—移轉（OT案）模式，而運動中心將打造溫水泳池、體適能中心、韻律教室、飛輪教室、綜合球場及地區自選運動項目。