〈北部〉汛期近 震損萬壽抽水站搶修應急

2018-05-29

重力閘門先復舊 各調節池檢修

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市萬壽抽水站位在大地震重災區，雲門翠堤大樓的對面，當時為了救災，抽水站周邊被堆置了大量土石，不僅抽水站重力閘門受損，附近下水道也出現多處裂痕，隨著汛期將近，市公所除緊急修復重力閘門，最近也針對花蓮市各抽水站的調節池進行清淤作業，希望讓抽水站的功能得以發揮效。

公所指出，萬壽抽水站主體結構雖然沒有受損，但地震造成抽水站內池壁體及大底部分龜裂、重力排水道多處龜裂及塌陷、重力閘門口壁體及支柱破裂，由於汛期將近，經工程隊搶修後，可簡易式開啟與關閉，先行恢復舊有防汛功能。

萬壽站重建 爭取中央補助千萬

至於後續的萬壽抽水站整體重建修復工程，花蓮市公所已經爭取內政部營建署補助一千萬元經費進行，以確保長期功能的運作。雖然下水道現階段還能應付一般雨水排放，但颱風夾帶的豪雨所產生的水壓，有可能讓四十年歷史之久的排水道無法負荷，也希望縣府及中央能全力協助結構補強，以因應防汛期間的排水問題。

花蓮市長魏嘉賢說，萬壽抽水站緊臨雲門翠堤大樓倒塌處的旁邊，其中具有擋水、排水功能的重力閘門也因下水道箱涵結構體的問題而有受損情形，針對地下箱涵結構體受損的狀況，包含花蓮市其它八站抽水站，已爭取納入縣府下水道災害復建工程，進行整體檢測修復後應可運作，市公所在防汛期來臨前，除定期性做路樹修剪以及排水溝的清理，也進行預防性的清淤工作，包括三仙溪、國盛、萬壽及南濱各抽水站，也都在防汛期前開始整備。

南濱抽水站擴建工程 上網發包

而在極端氣候威脅下，逾三十年的南濱抽水站由於無法負荷集中型強降雨的排水需求，有擴建之必要，魏嘉賢說，市公所因此向中央爭取總經費三億多元的南濱抽水站擴建工程，希望能保障大花蓮地區民眾的生命財產安全，這項由營建署主辦的南濱抽水站增改建工程，目前進度為公告上網發包作業，將增加五部抽水機組共三十CMS及滯洪池工程。