〈台北都會〉首條電動公車路線 最慢10月上線

2018-05-23

〔記者黃建豪／台北報導〕隨著中央喊出二○三○公車全面電動化，全台公車路線最多的台北市昨宣布最慢今年十月，台北市第一條電動公車路線將上線，預計行走木柵動物園到松山火車站。北市府祕書長張哲揚喊話，目標四年內讓台北市電動公車達到四百輛。

公共運輸處指出，北市第一條純電動公車路線將行駛木柵動物園、政大周邊、信義快速道路、台北市政府周邊再到松山火車站，由欣欣客運營運，華德動能公司製造。路線初期服務為尖峰二十分鐘一班、離峰六十分鐘一班，由十二輛電動公車營運，後續再加密班次。

台北市電動公車早在二○一二年就曾試營運，但不僅電動公車造價高，還有電池續航力、設備維護等難題，使得台北市電動公車申請連年掛零，但在高雄、台中、桃園、新竹、基隆都陸續有電動公車後，台北市終於有業者願意營運，一輛高達一二○○萬元的新式電動公車，由經濟部補助約五三○萬元，北市今年已改成每公里補助五元。

至於過往電池問題，欣欣客運董事長王興尉說，這條路線一天得跑六趟約二一○公里以上，但隨著科技進步，現在用的是組合式電池，一次充飽電可跑二五○公里以上，蓄電、充電上沒有問題。

張哲揚指出，今年政府對於公車業者的補助從每輛一五○萬元，改成每公里補助五元，目標四年達到四百輛電動公車，但這只佔北市三千多輛公車的四分之一而已，未來還要透過四年試辦計畫檢討電動公車運價，將電動公車成本正規化。