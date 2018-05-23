〈北部〉長照執行不力 苗栗近半預算繳回

2018-05-23

議員踢爆2.6億預算被收回1.2億

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕近年來長照議題成為社會關注焦點，不過，苗栗縣政府被踢爆，長照相關工作執行不力，導致去年二．六億元預算被中央收回一．二億元，將近一半；苗栗縣議員陳光軒也指出，苗栗縣政府財政不佳，既然獲中央龐大補助經費，更應把握，結果執行成果在全國敬陪末座，縣府需要再持續努力。

衛局：會督導長照中心改善

苗栗縣政府衛生局說，經費被收回，主要是因為民眾不清楚長照體系服務項目，導致申請長照服務數目不高，加上關懷據點建置數目不足，及聘用的照顧專員服務人數不足，人事執行度不足等因素，衛生局會督導長照中心改善。

不過，縣府衛生局說，長照經費被中央收回的不只苗栗縣，其他縣市也面對執行率不足問題。但陳光軒說，苗栗縣執行率較全國平均超過六成五還低，縣府應該正視問題，而非推託比較。

議員批執行率低於全國平均值

陳光軒表示，許多需要長照資源的民眾，不見得能得知相關服務資訊，代表縣府應該廣為宣傳，例如結合基層村里長告知民眾等，讓資訊能為民眾知悉。

衛生局表示，會加強長照相關資訊宣傳，期望讓民眾了解長照政策等福利措施。另外，縣府目前僅有三個A級「社區整合型服務中心」、四個B級「複合型服務中心」五個C級「巷弄長照站」，縣府也正辦理審核、擴充據點，若審核作業順利，未來全縣可增至二十個A級「社區整合型服務中心」、八十七個B級「複合型服務中心」四十六個C級「巷弄長照站」，應能提高服務量能，並著手邀請其他機構成為服務提供合約中心，增加服務中心數目。