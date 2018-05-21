〈中部〉剪掉及腰長髮 6歲童捐髮助癌童

2018-05-21

〔記者張聰秋／花壇報導〕五二○我愛你！彰化縣花壇鄉六歲小妹妹林明真，只在出生廿四天剪掉胎髮後未曾再剪過頭髮，留著一頭烏黑亮麗的長髮，髮長接近其腰部，昨天她剪掉留了六年的長髮，捐出頭髮給癌童做為假髮，小小年紀懂得行善助人，實在不簡單。

林明真是彰化縣花壇鄉中口社區發展協會理事長陳姿如的孫女，她在阿嬤的陪同下，與十多位年齡在二、三十歲不等大姊姊一起做愛心。在美髮師義剪下，各捐出自己的長髮，給秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院癌症資源中心做假髮，送給醫院裡接受癌症治療而掉髮的病童。

名為「媽咪520DIY暨愛髮捐癌童活動」昨在中口社區熱鬧登場，縣長魏明谷說，活動很有意義，溫馨五月以捐髮謝母恩，化小愛為大愛，讓癌童能有假髮可以戴，年紀最小的小妹妹行動捐髮，更有拋磚引玉的效果。

鼓勵女兒行善 母幫護髮

林明真說，可以捐出自己的頭髮，幫助生病的小朋友，不會因為治病沒頭髮而不開心，是一件很讓人值得驕傲的事。

平常，林明真的媽媽很有耐心替林明真護髮，讓髮質越長長越健康。

林媽媽說，從小她就灌輸女兒要照顧好自己的頭髮，等頭髮長了要捐髮，女兒懂事沒有吵過要剪短髮，她感到欣慰。

為何鼓勵自己的孫女捐髮？陳姿如說，家族裡有多人因為癌症病逝，在他們接受癌症療程的過程當中，頭髮漸漸變少消失，她感受很深，現今癌症年齡層下降，她希望經由捐髮活動讓癌童抗癌也能戴上假髮，用「漂漂亮亮」的外表，來對抗病魔。