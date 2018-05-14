〈中部〉舊衣回收箱招標 投市草屯兩樣情

2018-05-14

被當小型垃圾場 投市三度流標

〔記者謝介裕、陳鳳麗／南投報導〕南投市公所特有為民服務項目「舊衣回收箱」，四月迄今辦理三次招標均流標，疑因民眾缺乏公德心，導致廠商競標意願低落，公所本月將第四次招標，盼能順利完成解決市民困擾。相較南投市的乏人問津，草屯鎮則一直有廠商來投標，對廠商收到不是舊衣褲的物品，清潔隊會配合派車載走，減少廠商的困擾。

南投市原先共設置一百三十個舊衣回收箱，廠商一年投標一次，每月向公所繳三百七十元的月租費。這項服務民眾的措施，有些沒有公德心的民眾卻將其當小型垃圾場，連不屬於回收項目的棉被、枕頭、玩偶甚至拖鞋、皮鞋、襪子及貼身內衣褲，也都往回收箱丟棄，令得標廠商困擾不已。

違廢棄物清理法 投市加強稽查

今年農曆春節過後，這些舊衣回收箱突然消失，許多民眾頻頻向公所詢問，何時才會重新擺放舊衣回收箱？惟公所舊衣回收箱委外業務，係一年招標一次，今年契約屆滿後，公所已連辦三次招標作業，可惜都乏人問津。

公所透露，部分民眾沒有公德心讓境變得髒亂，業者派員分類整理後，真正具有再利用價值的數量也十分有限，擔心虧本而降低投標意願。

公所允諾會設法提高廠商參與競標的意願，方法之一就是加強稽查工作，查到民眾違反回收項目的事證，將依違反廢棄物清理法處一千二百元至六千元不等罰鍰。

清潔隊配合清運 草屯招標順利

十多年來每年都順利標出舊衣回收箱作業的草屯鎮公所，目前全鎮有一百五十處，每只月租四百餘元，清潔隊坦言，仍有些民眾把棉被、枕頭、玩偶等物丟入箱內增加業者困擾，但只要廠商清出這些東西，清潔隊會派車去載走，幫廠商解決問題，如此才能繼續合作下去。而平常也會巡看，若發現有滿出來的也會打電話請業者來回收。