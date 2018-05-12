〈北部〉世界新興經濟體大學排名 東華首次入榜

2018-05-12

英《泰晤士高等教育》專刊發布

〔記者王峻祺／花蓮報導〕英國《泰晤士高等教育》專刊五月九日發布最新「新興經濟體大學排名榜」（Emerging Economies Rankings 二○一八），東華大學今年首度進入「新興經濟體排名榜」，名列第一百八十四名，在全台入榜的卅一所大專院校內，排名十七。東華大學昨表示，未來將持續致力國際化與國際接軌，二年內突破三百所海外姊妹校。

東華大學表示，近年東華大學致力推展國際化，在多年耕耘下，境外學生人數穩定成長，二○一八年外籍生人數近九百人，占東華學生總數的九％，在海外締結的姊妹校也高達二百四十五所。

排名注重產業連結、國際化程度

東華大學指出，泰晤士高等教育新興經濟體大學排名以教學聲望、研究聲望、論文影響力、產學合作收入與國際化程度等項目進行大學排名，此次公布的新興經濟體排名，則特別注重「產業連結」及「國際化程度」。

「新興經濟體排名榜」主要納入中國、金磚四國與多數新南向國家，以及歐洲波蘭、捷克等四十二個國家的大學，今年排名共有三百七十八所學校入榜，東華大學首次入榜，獲第一百八十四名，在全台卅一校中排名第十七名。

全台排名第17 校方衝刺300姊妹校

東華大學強調，感謝英國《泰晤士高等教育》專刊肯定，東華未來將持續致力國際化與國際接軌，引進國外大學課程教學及資源，擴大招收境外生，並與國外學校學制整合，提升全球競爭力，盼在二年內突破三百所海外姊妹校締結大關。