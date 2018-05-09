〈中部〉18處新建社宅 市府首階4年5千戶達標

2018-05-09

大里區光正段社宅 9月完工

〔記者張菁雅／台中報導〕繼台中市首座社會住宅「豐原區安康段社宅」完工入住後，大里區光正段社宅將於今年九月完工，合計二○一戶。都發局表示，台中市社宅目標為「八年一萬戶」，分兩階段興辦，目前市府新建社宅共十八處基地，合計五千五百零三戶，第一階段四年五千戶目標已達標。

第二階段 朝8年1萬戶邁進

都發局長王俊傑表示，台中社會住宅分為兩階段興辦，第一階段將完成四年五千戶，第二階段完成八年一萬戶的目標，同時運用新建、包租代管與容積獎勵等三種管道，取得社會住宅存量。目前第一階段四年五千戶方案中，市府新建社宅及都市更新分回、都市計畫回饋、民間參與案部分共十八處基地，合計五千五百零三戶，第一階段已達標。

豐原安康段社會住宅完工後，不僅申請入住者十分踴躍，總統、副總統接連視察時，也給予高度肯定。都發局表示，後續大里區光正段、太平區育賢段，預計於今年九月、二○二○年二月完工，分別有二○一戶、三○○戶住宅；另外，北屯區北屯段、東區尚武段、東勢子段、梧棲區三民段等十二案也進入規劃設計監造階段，不同社宅將發展各自特色，讓台中成為更加宜居的城市。

王俊傑指出，除新建社宅，市府也積極媒合市民將閒置空屋出租，並由市府代為管理，還提供屋主修繕獎勵金、房屋稅、地價稅及所得稅減免等優惠補助；去年順利爭取到中央三億六千四百一十九萬元補助經費，辦理「包租代管」試辦計畫，截至目前為止，包租包管媒合四件、代租代管媒合廿四件。