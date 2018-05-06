〈北部〉桃園捷運棕線市區段 規劃改地下化

2018-05-06

〔記者周敏鴻／龜山報導〕桃園市政府規劃新建捷運棕線，已通過行政院核定可行性報告，但近日龜山區萬壽路許多商家拉起布條抗議「高架化」設計，桃園市議會全數議員也連署支持棕線「市區路段地下化」；市長鄭文燦昨宣布，市府決定朝「市區段地下化」進行綜合規劃，讓棕線由縣府時代的「高架、單軌」轉型為「地下（市區段）、輕軌」捷運系統。

全數議員連署支持市區路段地下化

萬壽路許多商家門口四月底陸續高掛綠白色相間的抗議布條，內容寫道「堅決反對在十七米寬的萬壽路上作高架接駁車…勿毀店家生計」，居民說，採高架化設計的捷運棕線，將嚴重衝擊原本就壅塞的萬壽路交通及兩旁商家生意，變成只是把桃園乘客轉送搭乘台北捷運的「高架接駁車」而已，並不符地方期待；同時間市議員林正峰與議長邱奕勝、副議長李曉鐘共同發動「市議會議員連署行動」，並獲得全數議員連署支持，林正峰說，全數議員支持的連署書，就是市府向中央爭取棕線捷運市區路段採地下化設計最強而有力的民意後盾。

市府捷運工程局長陳文德解釋，桃園縣政府時代考量自償率、經營比、輸運量、施工工期等因素，敲定以「高架、單軌」為原則規劃捷運棕線，並於二○一四年送交通部，後來桃園市升格、鄭文燦擔任市長，為了儘速通過可行性報告，市府才會以原案繼續爭取核定。

爭取中央於明年核定 拚2026年通車

鄭文燦表示，如今考量捷運棕線進入台鐵桃園火車站必須採地下化方式，加上兼顧龜山區都市發展的需要，捷運棕線的綜合規劃將以「市區（BRH01台鐵桃園站到BRH05嶺頂工業區站）路段地下化」為優先方案，未來將配合台鐵桃園火車站的三鐵共構地下車站設計，爭取中央支持核定。

陳文德補充，BRH05嶺頂工業區站到BRH08迴龍站仍將採高架化設計，以利銜接同樣採高架化設計的台北捷運萬大線。

「捷運棕線綜合規劃案」招標作業將立即展開，陳文德說，確定「地下（市區段）、輕軌」原則後，市府會盡力爭取中央能於明年核定，並於核定後七年、按原定計畫在二○二六年讓捷運棕線通車。