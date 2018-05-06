〈中部〉母陪讀6年 全癱科大生奮發成績優

2018-05-06

母親當後盾 勤學不放棄

〔記者佟振國／南投報導〕母愛真偉大！就讀國立台中科技大學的蔡承恩，六年前意外跌倒而不幸全身癱瘓，母親汪依容不辭辛勞，六年來全程陪讀，不僅下課協助按摩拍背、上廁所，上課幫忙勤做筆記，蔡承恩也奮發向上，成績名列前茅，昨天領取草屯鎮公所優秀學生獎助學金，不忘感謝母親無怨無悔付出，母親也祝福熱愛資訊的兒子能持續朝夢想前進，願永遠當他的後盾。

草屯鎮今年廿二歲的蔡承恩，就讀台中科技大學二技資管系二年級，求學之路相當艱辛，就讀幼稚園時因一場意外造成頸椎斷裂，導致行動不便，但更糟的事情還在後頭，六年前就讀五專一年級時，又因不慎跌倒，以致病況加劇全身癱瘓，行動、生活無法自理。

但是蔡承恩沒有因此放棄學業，背後支持他的媽媽汪依容真是功不可沒，六年來全程陪讀，下課推坐輪椅的兒子上廁所、按摩拍背，中午餵飯，上課時還要幫忙做筆記，考試時若沒有電腦代勞，媽媽就要幫忙作答，放學後母子又從台中趕回草屯做復健，一刻不得閒，蔡承恩也不負期望，努力不懈，在校成績都名列前茅，已是草屯鎮公所的優秀學生獎助學金常客，今年再度榜上有名。

草屯鎮長表揚 頒獎學金

蔡承恩昨由母親陪同授獎，接受鎮長洪國浩表揚，母親節將至，洪國浩也提前向蔡媽媽賀節，感佩她對於兒子無怨無悔的愛與照顧，真是天下父母心。

「沒辦法，就遇到了！」汪依容認命卻不認輸，只要兒子願意上進，她就會陪在身邊當他的最佳後盾，但人畢竟不是鐵打的，汪依容也感謝丈夫、女兒的貼心，在她累了、傷心難過時給她最溫暖的支持。

蔡承恩的興趣在資訊科系，汪依容非常支持兒子能朝自己的夢想前進，也強調全家人都會支持他勇敢追夢。