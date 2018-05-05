〈北部〉國民運動中心開幕 鄭文燦︰持續協調降價

2018-05-05

救國團︰空間實在不大

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園國民運動中心昨舉行開幕儀式，市長鄭文燦致詞時再度強調，未來還是會持續協調降價；對此，負責營運的救國團人員無奈表示，招商文件已明訂價格，救國團是根據這樣的條件提出相關優惠方案才能獲選，如今又要救國團降價，空間實在不大。

市府體育局長夏金興表示，四月廿七日體育局工作報告，議員反映桃園國民運動中心價格過高，體育局隨即與救國團協商並達成多項決議，其中，游泳維持每次一百元、體適能中心每小時五十元，但桌球從一百元降至九十五元，攀岩部分則從兩百元降至八十元，羽球、籃球因較雙北為低仍維持原價；另外，每月一天的「里民日」，原僅提供周邊七里里民享有游泳池、體適能中心十元體驗價，協商後擴大至桃園區民。

夏金興表示，雖然降價範圍不多、空間也不大，但救國團已展現誠意，未來中壢、南平等國民運動中心啟用，價格也要比照桃園；議員李光達則認為，如果招商合約已明訂價格，要求廠商降價不易，日後會要求南平國民運動中心提供更優惠的價格。

而外界質疑負責營運的救國團黑箱作業，救國團主任葛永光表示，此次桃園國民運動中心有七個廠商競爭，救國團負責雙北十個國民運動中心營運，因經驗豐富，才能獲得評審青睞；而救國團經營桃園國民運動中心，除了四六○萬元權利金，還有租金、房屋稅費用，每年要七五○萬元，連同人事成本高達一千兩百萬元，未來經營能否打平，仍在未定之天。

鄭文燦強調，桃園國民運動中心以「服務不輸雙北、收費低於雙北」為原則，市府會持續檢討收費標準、與救國團協商，試營運至十八日止，廿二日起正式營運，除了過年，將全年無休提供服務；另規劃有公益時段，持市民卡也能享有優惠。

桃園國民運動中心為地下兩層、地上五層建築，一樓為溫水游泳池、ＳＰＡ水療池、烤箱蒸氣室；二樓為桌球場、親子遊戲區及多功能教室；三樓為體適能中心、韻律教室、飛輪教室；四樓為羽球場、綜合球場；五樓則是半戶外攀岩空間及空中漫步道。