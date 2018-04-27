〈北部〉頭城濱海森林公園 活化見曙光

2018-04-27

海水浴場歇業17年後 海景再成賣點

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕原頭城海水浴場，即現今頭城濱海森林公園，十七年前因烏石港興建凸堤，兩百公尺長的沙灘消失而沒落，時至今日終於有廠商進駐，將以打造「海景樂活基地」為目標，提供露營、餐飲、烤肉、自行車租借，近期內試營運，宜蘭縣政府希望藉由官方與民間合作，把宜蘭絕美海岸線推銷出去。

原頭城海水浴場面積一‧四公頃，民國八十五年由縣府接管，九十年沙灘開始流失，九十一年公告禁止海上活動，一○五年更名為「頭城濱海森林公園」，頭城海水浴場從此走入歷史。

得標商擬以「龜山朝日」轉型主題園區

縣府計畫活化頭城濱海森林公園，一○三年曾透過「促進民間參與公共建設法」對外招商，廠商認為欠缺投資效益最終告吹；今年透過「宜蘭縣風景區管理自治條例」招商，由印發有限公司得標，中華兩岸自行車運動發展協會負責籌備，將以「龜山朝日」當賣點，將頭城濱海森林公園打造成海景樂活基地。

中華兩岸自行車運動發展協會理事長游承曉說，宜蘭海岸線地形宛如微笑海灣，近幾年來設置濱海自行車道，人潮逐漸變多，才會想投資，盼由頭城濱海森林公園結合海景、周邊自行車道等觀光資源創造商機。

游承曉說，頭城濱海森林公園將搭配「龜山朝日」意象，轉型為觀光主題園區，加上壯圍旅遊服務園區將在明天開幕，有助於濱海森林公園活化。

結合濱海自行車道打造觀光亮點

工旅處副處長池騰聯說，頭城濱海森林公園可結合周遭濱海自行車道、竹安濕地，打造為觀光亮點，重現園區往日風華。