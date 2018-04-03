〈北部〉以無黨籍參選議員 三星鄉長黃錫墉：選輸退出政壇

2018-04-03

不滿縣黨部未交代民調過程

〔記者張議晨／宜蘭報導〕民進黨三星鄉縣議員初選民調，是議長與鄉長之爭，過程爆出「代接電話」爭議，落敗的鄉長黃錫墉不滿縣黨部未對民調過程給交代，昨宣布，將以無黨籍身分投入下屆議員選舉，選輸就退出政壇！對此，縣黨部及同黨的議長陳文昌均表示「只能尊重」。

三星鄉僅有一席縣議員，議長陳文昌爭取連任，黃錫墉鄉長屆滿要轉換跑道，民進黨初選民調結果，陳文昌以六十％支持度勝出，遠高於黃錫墉卅％。但黃指控陳陣營在一月廿三日民調當晚，派員到民宅「接電話」，質疑民調不公，向縣黨部申訴未果轉向黨中央投訴，黨中央要縣黨部「依規定辦理」。

不滿縣黨部不處理，昨日上午，黃錫墉宣布以無黨籍身分，投入下屆議員選舉，還向陳文昌喊話「我接受你的挑戰！」他說，他不願離開民進黨，但縣黨部未對民調過程給交代，經選民勸進以及沉思後，決定參選到底「賭一口氣」。

選在8月底登記前暫別民進黨

目前國民黨人選仍未浮出檯面，是否與藍營合作？黃錫墉鐵說：「不會，我走自己的路。」他會和陳文昌打一場有格調選戰，選輸就退出政壇。他也說，不會讓黨部以違紀方式開除黨籍，會選在八月底登記前，自行暫別民進黨。

縣黨部主委、議長都說尊重

黃此舉讓綠營在三星鄉形同分裂，民進黨宜蘭縣黨部主委林進財說，尊重黃的看法，但距登記還有四個月，如果有違紀事實就依黨紀處分；陳文昌則回應， 民主政治也是政黨政治，選舉有一定的遊戲規則，初選時雙方均有立下承諾，很難理解黃鄉長脫黨動機，不過，參選是每個人的權利，他只能尊重。