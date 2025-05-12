台東農場主人拿出「諾貝爾獎巧克力」 諾獎得主秀真正獎牌嚇壞一票人

真、假諾貝爾奬牌上手。（蔡政銘提供）

2025/05/12 20:00

〔記者劉人瑋／台東報導〕前年在台東太麻里鄉大王國小任教的外師蘿倫（Lauren Almstead），今天回到太麻里的家，她這次帶著2021年美籍諾貝爾化學獎得主爸爸戴維．麥克米倫（David W.C. MacMillan），以及媽媽一起造訪金針山的「青山農場」。農場主人與外師交好多年，臨走之際，老闆娘說「當年送的諾貝爾獎造型巧克力都捨不得吃」便拿了出來，想不到麥克米倫卻說「想看真的嗎？」神態自若的取出正牌獎牌，嚇壞一票人「居然見到真品！」

蘿倫在其父得獎後，約在2022年左右到大王國小教書1年，離台時送了太麻里「青山農場」主人蔡政銘夫妻「仿諾貝爾奬巧克力」。雖然知道這只是仿品，卻因是即將離去友人所贈，也就此留下並不食用，其後雖多次欲促成父親來台東演講，無奈獲獎後聲名更盛、邀約不斷，直到今天才抽空到台東一遊訪蔡氏夫妻。

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蔡政銘說，要不是有蘿倫老師翻譯，光靠手機翻譯也難倒自己這個農場主人與諾貝爾獎得主，自己也只是與對方一家閒話家常，聊聊台東小孩與山上生態，兩家人在山上望山喝咖啡十分愜意。直到臨走前，老闆娘取出了珍藏了2年多的巧克力說「這片獎牌都還在，一直捨不得吃」，想不到麥克米倫笑道「想看真的嗎？」隨手從身上的手背包取出小盒。蔡政銘說，盒子一開，包括其他見狀的客人，全場寂靜，對方見狀又問了句「想不想拿拿看？」

沒有任何儀式、鋪陳，傳說中的諾貝爾獎牌就這麼出現在眼前，此生得不到諾貝爾，摸個一把也好。不只蔡政銘，許多咖啡廳的顧客也都紛紛拜託「借摸一下」並與諾獎獎牌合照。蔡政銘說，麥克米倫還是很珍惜這面獎牌並不置於飯店內，但他也不會刻意到處炫耀，要不是今天無意中以「假獎牌釣出真獎牌」，根本不知其隨身攜帶，但更期待他能與台東孩子多有交流、啟發。

麥克米倫這次來台參加一系列活動，如「諾科獎國際文教交流協會」主辦的「2025年諾科獎台北峰會」、北市府於8日在北一女中辦理「向大師學習：諾貝爾化學獎得主 David MacMillan與北市高中學子的思考饗宴活動」。

麥克米倫與德國化學家本亞明．李斯特（Benjamin List）在2021年獲得諾貝爾化學獎，表彰兩人在構建分子領域的貢獻，促成開發第三類催化劑「不對稱有機催化劑」，學界原以為，世上只有金屬觸媒與酶兩種催化劑，直到李斯特與麥克米倫在2000年發現第三種，建構在微小有機分子上的「不對稱有機催化劑」，而新型催化劑的發現，被認為可能製造出更環保的能源、有益於藥物反應等，應用面極廣。

蔡政銘說，奬牌雖不大但厚實也沉。（蔡政銘提供）

諾貝爾化學獎得主麥克米倫（左）今天與妻子及女兒現身台東縣大王國小及金針山青山農場，與場主蔡政銘夫妻合照。（蔡政銘提供）

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