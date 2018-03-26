〈北部〉龜山工業區污水廠排水 染紫東門溪

2018-03-26

酸鹼值及重金屬 初測未超標

〔記者陳昀／桃園報導〕河水驚變葡萄汁？市議員范綱祥昨天接獲投訴，桃園區東門溪（南崁溪支流）經國路段的溪水變成紫紅色，環保局追查出源頭是隸屬經濟部工業局的龜山工業區污水處理廠，排水染紅近二公里河段，初步檢測酸鹼值與重金屬等沒有超標，已採樣送驗，結果二週出爐，如超過放流水標準，可開罰六萬元至二千萬元。

環保局指出，稽查人員循東門溪朝陽公園段、經國二號橋及南平橋段到源頭龜山工業區污水處理廠，溪水都呈現紫紅色，採樣四處初步檢測pH值、水溫、導電度及重金屬銅鎳試紙都沒異常。

環保局表示，因水色異常，已在源頭取樣，將送驗COD（化學需氧量） 、重金屬（銅、鉛、鎳、鉻、鋅）、真色色度等項目，需二週才能知道結果，若確實違反放流水標準，將依違反水污染防治法第七條告發，可罰六萬元至二千萬元。

具環境工程背景的范綱祥說，後續會監督環保局釐清是龜山工業區內的廠商排放超標，導致污水處理廠超過負荷，還是污水處理廠設備出狀況。

工業區服務中心：不便發言

龜山工業區服務中心表示，污水處理廠設備沒有問題，不便對外發言；環保局則說，紫紅色水是從污水處理廠排放，若確實違規，環保局將向污水處理廠究責，污染源也應由廠方釐清。