〈北部〉虎頭山公二公園 將設梯田公園

2018-03-21

〔記者謝武雄／桃園報導〕 虎頭山旁的公二公園僅完成一、二期工程（忠義公園），占地一．七六公頃，仍有二．一公頃土地未開發，市府規劃闢建為大有梯田公園並設置社福中心，昨天舉行說明會；市長鄭文燦表示，工程費約一億四千萬元，其中公園五千萬元、社福中心九千萬元，預計明年底完工。

先辦公墓搬遷

鄭文燦出席在大有國小舉行的「南崁都市計畫區公二公園擴建工程說明會」時指出，梯田公園將設音樂舞台、生態步道、生態池及梯田景觀，公園內興建的社福中心會有市民活動中心、幼兒園及公托中心等設施，目前正在辦理公墓搬遷，公園工程預計七月動工，明年五月完工，社福中心可於十月動工，明年底完工。

鄭文燦說，由於當地過去具有梯田景觀且水質清澈，因此將依虎頭山山勢規劃為大有梯田公園，並設有遊戲區及生態區，民眾可順著山坡享受自然風光，考量公園附近有許多年輕家庭，也將於公園內設置社福中心。

鄭文燦說，公園周邊仍有計畫道路尚未徵收，所需費用約二億七千萬元，在辦理道路開闢前，會先在公園開設五個出入口，以利市民進出。大有梯田公園加上忠義公園，共有三．八六公頃的公園綠帶，可提供大檜溪地區忠義里、三元里、會稽里、寶山里、大有里的市民休閒遊憩使用。

鄭文燦表示，公二公園第一、二期工程完工後，已陸續設置忠義里里民活動中心及幼兒園、大有消防分隊；大有梯田公園因預定地內宮廟與桃園區公所有民事官司而擱置，經北門里長蕭日清牽線，市府與廟方多次協調，廟方已同意搬遷。