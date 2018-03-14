〈北部〉《桃園》坡度不及5% 議員連署劃出山坡地

2018-03-14

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會第廿二、廿三次臨時會昨天閉會，針對農委會規定自去年底起，山坡地開發一律得繳交回饋金，國民黨團書記長林正峰提案，要求現有坡度在五％以下的山坡地一律劃出，且審議中的案件均停止收取回饋金，並要求市府成立專案小組，這項提案獲得三黨黨團重視，最後以三黨團議員為共同提案人，通過提案。

市府農業局林務科長劉秀卿說，山坡地開發收取回饋金，主要是作為造林基金，是農委會統一做法，對於議會的提案，將會請示中央；水務局長劉振宇說，山坡地劃出可由市府檢討後報請中央核定，但須考量劃出區塊排水是否良好，若劃出後相關水土保持就回歸建管，地主申請建照時，必須要有滯洪設計。

林正峰表示，以往對山坡地開發徵繳回饋金須經議會通過，因全國僅桃園、基隆、南投、花蓮等四縣市不收取回饋金，農委會認為不公平而修正繳交辦法，要各縣市一律繳納，這對桃園的影響很大。

山坡地認定審議中 議員促不得收取回饋金

林正峰說，一般而言，只要土地坡度超過五％，就會納入山坡地；另有坡度雖未達五％，但海拔超過一百公尺的土地，經檢討如認為有必要，也可納入山坡地，桃園這類山坡地有三萬餘公頃，約有三千多公頃被納入山坡地。他直批，這是錯誤的政策，桃園市雖已逐漸檢討劃出，但劃出速度過慢，這是市府的效率問題，因此提案要求審議中的案件不得收取回饋金。

林正峰表示，市府已對坡度在五％以下、海拔超過一百公尺的山坡地進行檢討，龜山區包含林口工五、工三工業區，機捷A7站區段徵收計畫區、長庚院區、文華段、文興段就有六二七公頃山坡地已經劃出。