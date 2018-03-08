〈北部〉山坡地開發利用回饋金 視建築面積而定

2018-03-08

〔記者謝武雄／桃園報導〕鑒於各縣市對「山坡地開發利用回饋金」開徵情況不一，農委會於去年十二月十二日公告修正繳交辦法，並於十二月十四日實施；桃園市從一○二年就停止開徵該回饋金，受重新開徵影響甚大，農業局表示，以往只做水土保持就要繳錢，現在則視建築的面積而定。

桃園45％屬山坡地 重新開徵影響大

市議會國民黨團書記長林正峰表示，桃園市有四十五％土地屬於山坡地，龜山區更高達八十％，「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」實施後，對桃園市開發影響甚鉅。

農業局林務課長劉秀卿指出，「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」是依森林法訂定，收取的回饋金將做為造林基金，以往回饋金為土地公告現值六到十二％，但各縣市收取比率不一，但收取回饋金須經議會通過，部分山坡地比率高的縣市議會就不同意收取，桃園也於一○二年起經議會通過停止開徵。

劉秀卿表示，農委會修正的繳交辦法明訂回饋金比率，例如興辦休閒農場、公園六％，興建農舍九％，高爾夫球場十二％，各縣市都要繳納，沒有例外情形，對於以往最為人詬病、只做水土保持就要繳錢，現在則視建築的面積而定。

林正峰說，桃園市面積十二萬一千餘公頃，山坡地就有五萬五千六百餘公頃，占四十五％以上，除復興全區都是山坡地外，大溪、龜山、蘆竹、楊梅、龍潭等區也是山坡地比率相當高的地方，以龜山為例，七千二百公頃土地，山坡地就有五千七百二十公頃，占全區八十％，且以往被納入林口特定保護區已嚴重影響發展，現在又要收取回饋金，形同雪上加霜。

水務局長劉振宇說，坡度五％以上土地均納入山坡地，但桃園有三千餘公頃海拔超過一百公尺、坡度五％以下土地於六十九年間被當時的省政府公告納入山坡地，其中龜山區已有六百二十七公頃因都市計畫及科學園區被陸續劃出山坡地，開發不必提水保計畫、也不必繳納回饋金。