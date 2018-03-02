〈北部〉《桃園》生育、育兒津貼冠六都 3年人口增13萬

2018-03-02

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市升格直轄市後，將生育津貼提高為三萬元，育兒津貼則是零到三歲、每月三千元，三年來市府編列八十幾億元預算，支出將近七十八億元，也讓桃園人口三年來增加近十三萬人，人口成長為六都第一，除了育兒津貼，市府也增加公托中心，目前已完成三座，年底會再增設九座，朝一區一公托中心目標邁進。

社會局長古梓龍指出，育兒津貼從一○四年四月開辦，三年來編列六十億七千多萬元預算，實際給付五十七億七千多萬元，補助人數十一萬多人、補助人次達一九二萬餘人次；生育津貼為每胎三萬元，三年也編列近廿一億元預算，實際補助金額為廿億二三九二萬元，共有六萬七○九三人次受惠。

古梓龍表示，桃園市升格後推出高額的生育津貼、育兒津貼後，三年來新生兒人口約占總人口數的千分之十一左右，人口增加也為六都之冠，三年來桃園增加近十三萬人，反觀其他五都，台中增加六．七萬人、新北一．九萬人、台南○．三萬人，都比桃園少很多，而台北、高雄人口更是負成長。

育兒津貼請領 父母皆須居住桃園

社會局婦女福利及兒童托育科長鍾梅金表示，對於育兒津貼發放，市府要求父母親及小孩子都得居住在桃園，且會不定期抽查，只要查到一方不住在桃園，不僅會停止發放，還要追回已經發給的津貼，目前僅少數人因未遵守規定遭到處分。

在公托中心方面，古梓龍說，目前已經完成龜山、中壢、大園三區的設置，可收托一五○名幼兒，今年還會開辦九座公托中心，將增加收托三九五名幼兒，預估一○九年前可完成卅座公托中心的設置。