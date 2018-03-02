〈中部〉防治自殺 黃敏偉醫病也醫心

2018-03-02

〔記者曾迺強／嘉義報導〕台中榮民總醫院嘉義分院副院長、四十六歲黃敏偉「醫病也醫心」二十載，去年四月接任國際生命線台灣總會理事長，串聯全國自殺防治中心講師群，以「世界咖啡館」的集體研討模式（多向對話以凝聚共識的議題討論方式），把防治自殺專業與實務經驗引入各縣市分會的志工訓練，幫助來電求助者開啟生命另一扇窗。

黃觀察，易罹患憂鬱症者擴及六十五歲以上族群，高齡者尋短比例有攀升趨勢，依高雄醫學大學附設醫院統計，我國七至十％銀髮族有潛在情緒憂鬱問題，全國自殺防治中心去年六月統計，六十五歲以上老年人，每十萬人就有三十二人自殺身亡或透露輕生念頭，比一般人高兩倍，呼籲憂鬱症患者及其親友要勇於求助及接受協助，撥打生命線1995專線諮商。

黃敏偉就讀台北市立建國中學時，常至書店閱讀奧地利心理學家佛洛伊德等書籍，對人類精神分析產生興趣，考取國立陽明大學醫學系後，參加「陽明十字軍」社團，赴偏鄉進行精神醫學與公共衛生服務，是重要的啟蒙階段。

黃曾隨「陽明十字軍」至高雄市湖內區漁村服務，及在高雄市立凱旋醫院初任醫職負責毒品成癮防治，體會病患不僅要以藥物輔助治療，親友應陪伴、傾聽，才能幫助走出陰霾，患者則分享內心情緒，找到適合的紓壓管道，阻斷憂鬱症或毒癮產生的負面情緒。

十四年前，他轉赴台中榮總嘉義分院精神科任職，陸續成立美沙酮替代療法門診、嘉義市毒品戒治情形資料庫，輔導毒品濫用者脫離毒海，二○○九年獲選全國反毒有功人士之一。

黃敏偉擔任中華民國康復之友聯盟理事長期間，與醫界人士推動「精神分裂症」正名為「思覺失調症」，避免患者被污名化，他還長年擔任嘉市生命線協會理事長，積極防治自殺。